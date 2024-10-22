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Posted 22 октября, 04:29

Published 22 октября, 04:29

Modified 22 октября, 05:03

Updated 22 октября, 05:03

Стало известно, какой будет погода в Омске в ноябре

Какая будет погода в Омской области в ноябре 2024 года? Подробный прогноз

22 октября 2024, 04:29
Фото: 1MI

Стало известно, какой будет погода в Омске в ноябре

Погоду осенью в нашем регионе сложно предсказать. А в ноябре традиционно уже может прийти зима. В материале мы расскажем, какая будет погода в Омске в ноябре 2024 года.

Второй месяц осени подходит к концу. По данным сервиса Ventusky, на этой неделе в Омской области температура будет в пределах +4… +7 градусов. В последние дни октября станет еще холоднее — прогнозируют +1… +4 градуса.

Несмотря на то, что ноябрь номинально является осенним месяцем, в Омской области это уже предзимье. Изучаем прогноз.

Температура воздуха

Заморозки не покинут Омск уже до самой весны. В ноябре столбик термометра будет стабильно в пределах минусовой отметки. Еще в начале последнего осеннего месяца температура воздуха будет 0… -1 градус, а уже с 5-го числа в среднем составит -6 градусов. Ночью будет опускаться до -8 градусов.

В ноябре температура будет стабильно минусовойВ ноябре температура будет стабильно минусовой
В ноябре температура будет стабильно минусовой. Фото: скриншот/weather.rambler.ru

Осадки

Согласно долгосрочному прогнозу метеорологов, первая декада месяца будет обильна на осадки. Снег ожидается почти каждый день. Практически ежедневно погода будет пасмурной, лишь изредка обещают солнце. В конце месяца в регион вновь могут прийти осадки.

По данным «Яндекс. Погода», ясных дней будет всего 5, с длительным осадками — 10, с переменной облачностью — 15.

Солнечных дней в ноябре будет малоСолнечных дней в ноябре будет мало
Солнечных дней в ноябре будет мало. Фото: скриншот/yandex.ru/pogoda

Ветер

В ноябре периодически возможно усиление ветра. Метеорологи прогнозируют во второй половине месяца порывы до 8-10 м/с при среднем показателе в 3,5 м/с.

Вторая половина месяца обещает быть ветреннойВторая половина месяца обещает быть ветренной
Вторая половина месяца обещает быть ветренной. Фото: скриншот/yandex.ru/pogoda
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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Заморозки#Новости#Температура#Осадки#Ветер#Метеорологи#Снегопады#Температура воздуха#Облачность
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