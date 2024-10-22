Какая будет погода в Омской области в ноябре 2024 года? Подробный прогноз

Заморозки не покинут Омск уже до самой весны. В ноябре столбик термометра будет стабильно в пределах минусовой отметки. Еще в начале последнего осеннего месяца температура воздуха будет 0… -1 градус, а уже с 5-го числа в среднем составит -6 градусов. Ночью будет опускаться до -8 градусов.