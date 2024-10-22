Какая будет погода в Омской области в ноябре 2024 года? Подробный прогноз

Posted 22 октября, 04:29
Published 22 октября, 04:29
Modified 22 октября, 05:03
Updated 22 октября, 05:03
Второй месяц осени подходит к концу. По данным сервиса Ventusky, на этой неделе в Омской области температура будет в пределах +4… +7 градусов. В последние дни октября станет еще холоднее — прогнозируют +1… +4 градуса.
Несмотря на то, что ноябрь номинально является осенним месяцем, в Омской области это уже предзимье. Изучаем прогноз.
Заморозки не покинут Омск уже до самой весны. В ноябре столбик термометра будет стабильно в пределах минусовой отметки. Еще в начале последнего осеннего месяца температура воздуха будет 0… -1 градус, а уже с 5-го числа в среднем составит -6 градусов. Ночью будет опускаться до -8 градусов.
Согласно долгосрочному прогнозу метеорологов, первая декада месяца будет обильна на осадки. Снег ожидается почти каждый день. Практически ежедневно погода будет пасмурной, лишь изредка обещают солнце. В конце месяца в регион вновь могут прийти осадки.
По данным «Яндекс. Погода», ясных дней будет всего 5, с длительным осадками — 10, с переменной облачностью — 15.
В ноябре периодически возможно усиление ветра. Метеорологи прогнозируют во второй половине месяца порывы до 8-10 м/с при среднем показателе в 3,5 м/с.