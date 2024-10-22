Буцаев: Новый мусоросортировочный комплекс в Дагестане готов на 58%

По словам Дениса Буцаева, сейчас активно строятся три объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами. Один из них — мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе, степень готовности которого составляет 58%. Ожидается, что его мощность по обработке отходов составит 200 тысяч тонн в год, а утилизации — 111 тысяч тонн, пишет newstracker.ru.