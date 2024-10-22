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Posted 22 октября, 15:55

Published 22 октября, 15:55

Modified 22 октября, 15:55

Updated 22 октября, 15:55

Буцаев: Новый мусоросортировочный комплекс в Дагестане готов на 58%

Буцаев: Новый мусоросортировочный комплекс в Дагестане готов на 58%

22 октября 2024, 15:55
Фото: Пресс-служба правительства Дагестана
22 октября в рамках рабочей поездки в Дагестан генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) посетил площадку строящегося мусоросортировочного комплекса в Дагестане. Комплекс будет расположен в Дербентском районе республики.

По словам Дениса Буцаева, сейчас активно строятся три объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами. Один из них — мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе, степень готовности которого составляет 58%. Ожидается, что его мощность по обработке отходов составит 200 тысяч тонн в год, а утилизации — 111 тысяч тонн, пишет newstracker.ru.

Объект получил положительное заключение главной государственной экспертизы (ГГЗ). В настоящее время проводятся работы по установке основного технологического оборудования и монтажу крыши здания комплекса.

Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что уже сейчас можно оценить масштабы выполненной работы по созданию новой системы обращения с ТКО в регионе. Этот комплекс будет обслуживать южную зону республики и обеспечит полный цикл движения отходов.

Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в первой половине 2025 года.

#Общество
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