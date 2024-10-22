Буцаев: Новый мусоросортировочный комплекс в Дагестане готов на 58%

Posted 22 октября, 15:55
Published 22 октября, 15:55
Modified 22 октября, 15:55
Updated 22 октября, 15:55
По словам Дениса Буцаева, сейчас активно строятся три объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами. Один из них — мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе, степень готовности которого составляет 58%. Ожидается, что его мощность по обработке отходов составит 200 тысяч тонн в год, а утилизации — 111 тысяч тонн, пишет newstracker.ru.
Объект получил положительное заключение главной государственной экспертизы (ГГЗ). В настоящее время проводятся работы по установке основного технологического оборудования и монтажу крыши здания комплекса.
Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что уже сейчас можно оценить масштабы выполненной работы по созданию новой системы обращения с ТКО в регионе. Этот комплекс будет обслуживать южную зону республики и обеспечит полный цикл движения отходов.
Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в первой половине 2025 года.