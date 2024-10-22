Беременность и роды: чем российская система ОМС лучше иностранных

Posted 22 октября, 12:07
Published 22 октября, 12:07
Modified 22 октября, 12:29
Updated 22 октября, 12:29
«Комсомольская правда» провела сравнительный анализ доступности медпомощи для будущих мам и детей в Российской Федерации и зарубежных странах.
В России беременные встают на учет на ранних сроках, чтобы своевременно контролировать состояние здоровья и получать помощь от государства. В среднем ежемесячное пособие для будущих мам, вставших на учет до 12 недель беременности, составляет 16 800 рублей, пишет newsnn.ru.
ОМС позволяет женщинам посещать ряд специалистов, среди которых — гинеколог, терапевт и стоматолог. Три раза в течение беременности женщинам проводят ультразвуковое исследование и берут множество обязательных анализов. Процедура родовспоможения также проводится бесплатно. С 1 февраля текущего года родителям выплачивается материнский капитал в размере 631 тыс. на первого ребенка и дополнительные 202 тыс. на второго.
Жительницам Соединенных Штатов роды в среднем обходятся в 2000 долларов, при этом доступ к квалифицированной медпомощи зависит от выбранной страховой программы, часто не покрывающей необходимые расходы.
В КНР существует система ОМС, однако роды могут обойтись семье в 271 000 рублей по причине того, что китайские провинции устанавливают ограничения на услуги, предоставляемые беременным на бесплатной основе.
Что касается Великобритании, то роды и послеродовое наблюдение бесплатны — все расходы покрываются из бюджета, откуда на эти цели ежегодно направляют 10% средств.
Жительницы Франции получают от государства помощь в виде оплаты только 70% медицинских услуг.
В ОАЭ объем услуг, оказываемых на бесплатной основе, зависит от типа страховки. При этом если женщина не замужем или решила стать матерью позже, чем указано в страховом договоре, все медицинские процедуры ей придется оплатить из своего кармана.
Жители Индии пользуются в основном услугами частной медицины, и только самые малообеспеченные слои населения используют страховку.
В Российской Федерации активно проводится борьба с бесплодием. С 2013 года экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) входит в программу обязательного медицинского страхования. Всего в рамках ОМС в нашей стране провели свыше 800 тысяч процедур. В прошлом году их было сделано 108 700.
С 2024 года планирующие стать родителями россияне могут в рамках ОМС проверить свое репродуктивное здоровье.
«За первое полугодие 2024 года порядка 600 тыс. застрахованных в ОМС прошли исследование репродуктивного здоровья, и каждый месяц востребованность такой диагностики возрастает», — рассказал председатель ФОМС Илья Баланин.
В критерии оценки общего уровня социально-демографического развития страны, в частности, входит коэффициент младенческой смертности. Например, в Нигерии он чрезвычайно высок — 73‰, тогда как в Швеции составляет всего 1,9‰. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения за минувший год, в РФ этот показатель равнялся 4,2‰, при этом всего два десятка лет назад он достигал 15,3%. В США данный коэффициент равен 5,4‰.