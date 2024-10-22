Беременность и роды: чем российская система ОМС лучше иностранных

В критерии оценки общего уровня социально-демографического развития страны, в частности, входит коэффициент младенческой смертности. Например, в Нигерии он чрезвычайно высок — 73‰, тогда как в Швеции составляет всего 1,9‰. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения за минувший год, в РФ этот показатель равнялся 4,2‰, при этом всего два десятка лет назад он достигал 15,3%. В США данный коэффициент равен 5,4‰.