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Posted 22 октября, 06:46

Published 22 октября, 06:46

Modified 22 октября, 06:48

Updated 22 октября, 06:48

Омичам сообщили, будут ли дополнительные автобусы с ремонтом моста у Телецентра

Автобусы добавят? Стало известно, что ждет омичей с ремонтом моста у Телецентра

22 октября 2024, 06:46
Фото: 1MI

Омичам сообщили, будут ли дополнительные автобусы с ремонтом моста у Телецентра

Городские власти готовятся к ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ, что приведет к изменениям в транспортной системе. На время работ по мосту перестанут ходить троллейбусы.

Скоро начнется ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ, и городские власти уже начали готовиться к этому событию. Одна из мер — частичное перекрытие движения, а значит, и изменения в работе общественного транспорта. Так, троллейбусный маршрут №67, который курсирует по мосту, будет временно отменен. Его заменит автобусный маршрут с тем же номером.

Но у горожан возникли вопросы: а как быть с автобусными маршрутами №87, №90 и №96? Эти маршруты связывают Левобережье и Нефтяники, и многие омичи ими пользуются.

«Увеличение количества автобусов по маршрутам 90, 87, 96 не планируется. Троллейбусное движение в период ремонта моста 60 лет ВЛКСМ будет прекращено», — сообщили в администрации.

В то же время, специалисты продолжают работать над вопросом транспортного обслуживания населения в период ремонта моста. Горожанам рекомендуется следить за обновлениями, чтобы быть в курсе всех изменений в транспортной системе.

Вопрос о том, как город будет решать проблему с транспортом во время ремонта моста, остается открытым.

Напомним, что в омском департаменте транспорта планируют продолжать развивать концепцию самостоятельной оплаты проезда пассажирами: в 2025 году ещё сто автобусов большой вместимости будут оборудованы валидаторами.

Почти все омские муниципальные автобусы получат валидаторы в 2025 году
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#Екатерина Тараленко#Транспорт#Ремонт#Омск#Омская область#Мост#Новости#Автобусы
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