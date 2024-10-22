Автобусы добавят? Стало известно, что ждет омичей с ремонтом моста у Телецентра

Скоро начнется ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ, и городские власти уже начали готовиться к этому событию. Одна из мер — частичное перекрытие движения, а значит, и изменения в работе общественного транспорта. Так, троллейбусный маршрут №67, который курсирует по мосту, будет временно отменен. Его заменит автобусный маршрут с тем же номером.