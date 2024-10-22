Автобусы добавят? Стало известно, что ждет омичей с ремонтом моста у Телецентра

Posted 22 октября, 06:46
Published 22 октября, 06:46
Modified 22 октября, 06:48
Updated 22 октября, 06:48
Скоро начнется ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ, и городские власти уже начали готовиться к этому событию. Одна из мер — частичное перекрытие движения, а значит, и изменения в работе общественного транспорта. Так, троллейбусный маршрут №67, который курсирует по мосту, будет временно отменен. Его заменит автобусный маршрут с тем же номером.
Но у горожан возникли вопросы: а как быть с автобусными маршрутами №87, №90 и №96? Эти маршруты связывают Левобережье и Нефтяники, и многие омичи ими пользуются.
Администрация города, отвечая на этот вопрос, заявила, что увеличения количества автобусов по указанным маршрутам не планируется.
«Увеличение количества автобусов по маршрутам 90, 87, 96 не планируется. Троллейбусное движение в период ремонта моста 60 лет ВЛКСМ будет прекращено», — сообщили в администрации.
В то же время, специалисты продолжают работать над вопросом транспортного обслуживания населения в период ремонта моста. Горожанам рекомендуется следить за обновлениями, чтобы быть в курсе всех изменений в транспортной системе.
Вопрос о том, как город будет решать проблему с транспортом во время ремонта моста, остается открытым.
Напомним, что в омском департаменте транспорта планируют продолжать развивать концепцию самостоятельной оплаты проезда пассажирами: в 2025 году ещё сто автобусов большой вместимости будут оборудованы валидаторами.