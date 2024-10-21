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Posted 21 октября, 02:36

Published 21 октября, 02:36

Modified 21 октября, 02:43

Updated 21 октября, 02:43

В Омской области для сельского хозяйства заработает «Земельный фонд»

В Омской области откроют «Земельный фонд» по вопросам сельского хозяйства

21 октября 2024, 02:36
Фото: 1MI

В Омской области для сельского хозяйства заработает «Земельный фонд»

Соответствующее решение принято кабмином под руководством губернатора.

В Омской области по решению губернатора создадут новое казенное учреждение «Земельный фонд Омской области». Его деятельность будет направлена на рациональное использование сельскохозяйственных угодий и поддержку продовольственной безопасности страны.

Также сотрудники новой организации возьмут на себя обязанности по инвентаризации казенных земель и формированию предложений по их эффективному использованию для увеличения доходов бюджета региона.

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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Инвентаризация#Сельское хозяйство#Губернатор#Земля#Новости#Казенное учреждение
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