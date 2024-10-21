В Омской области откроют «Земельный фонд» по вопросам сельского хозяйства

Posted 21 октября, 02:36
Published 21 октября, 02:36
Modified 21 октября, 02:43
Updated 21 октября, 02:43
В Омской области по решению губернатора создадут новое казенное учреждение «Земельный фонд Омской области». Его деятельность будет направлена на рациональное использование сельскохозяйственных угодий и поддержку продовольственной безопасности страны.
Также сотрудники новой организации возьмут на себя обязанности по инвентаризации казенных земель и формированию предложений по их эффективному использованию для увеличения доходов бюджета региона.
Ранее Город55 писал о перекрытии части набережной Тухачевского из-за строительных работ. Горожанам предлагается обходить дорогу по Партизанской.