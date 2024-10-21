Утечки все еще есть. В омских Нефтяниках после ремонта продолжают «капать» трубы

Posted 21 октября, 04:05
Published 21 октября, 04:05
Modified 21 октября, 07:04
Updated 21 октября, 07:04
Как уже писал Город55, в городке Нефтяников по проспекту Мира, 56, регулярно подтапливало помещение местной пиццерии. Хозяева заведения даже вывешивали баннер с просьбой обратить на их проблему внимание.
В пятницу, 18 октября, на место прибыли сотрудники АО «Тепловая компания» для проведения ремонтных работ по замене поврежденного участка трубопровода. Как сообщили в пресс-службе предприятия, специалисты смогли локализовать сложный участок и уже приступили к его замене.
Тем не менее, в соцсетях появились фото и видео с места проведения работ. Как сообщают авторы сообщения, несмотря на ремонт трубопровода, проблема с утечкой воды не решена, а участок трубопровода продолжает течь. Есть и утечка в месте соединения новой и старой трубы, откуда продолжает капать вода.
«После ремонта не устранена утечка из трубопровода Ду100 со стороны Кантанелло, также имеется утечка по сварному стыку в месте соединения старой трубы с новой со стороны Малунцева 13. И кто согласовывает использование 76-й трубы вместо установленной до этого 89-й? Это же сокращение пропускной способности трубы, в квартирах зимой и так не жарко, так еще и трубы ставим меньшего диаметра чем были раньше», — говорится в публикации автора в паблике «Инцидент Омск».
Жители озабочены не только продолжающейся утечкой, но и использованием трубы меньшего диаметра, что может привести к ухудшению теплоснабжения в квартирах.
Как рассказали Городу55 в АО «Тепловая компания», на этом участке все еще проводятся работы.
«На проспекте Мира, 56 в настоящее время сотрудниками „Тепловой компании“ проводятся работы на подземном трубопроводе. Временная замена трубы с 89 мм на 76 мм была осуществлена для того, чтобы как можно быстрее обеспечить жителей горячим водоснабжением и отоплением, при этом все работы выполняются в соответствии с действующими нормами. Обращаем внимание, что все потребители на момент проведения дальнейших работ обеспечены горячим водоснабжением и отоплением», — объяснили Городу55 в компании.
Благодаря этому решению у потребителей есть горячая вода и отопление. Все работы проведут до 8 ноября. В компании просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам.