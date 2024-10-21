gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 04:05

Published 21 октября, 04:05

Modified 21 октября, 07:04

Updated 21 октября, 07:04

В Омске после ремонта трубопровода продолжается подтопление кафе в Нефтяниках

Утечки все еще есть. В омских Нефтяниках после ремонта продолжают «капать» трубы

21 октября 2024, 04:05
Фото: Изображение Midjourney

В Омске после ремонта трубопровода продолжается подтопление кафе в Нефтяниках

Жители домов беспокоятся, что ремонт приведет к похолоданию в квартирах.

Как уже писал Город55, в городке Нефтяников по проспекту Мира, 56, регулярно подтапливало помещение местной пиццерии. Хозяева заведения даже вывешивали баннер с просьбой обратить на их проблему внимание.

В пятницу, 18 октября, на место прибыли сотрудники АО «Тепловая компания» для проведения ремонтных работ по замене поврежденного участка трубопровода. Как сообщили в пресс-службе предприятия, специалисты смогли локализовать сложный участок и уже приступили к его замене.

Тем не менее, в соцсетях появились фото и видео с места проведения работ. Как сообщают авторы сообщения, несмотря на ремонт трубопровода, проблема с утечкой воды не решена, а участок трубопровода продолжает течь. Есть и утечка в месте соединения новой и старой трубы, откуда продолжает капать вода.

«После ремонта не устранена утечка из трубопровода Ду100 со стороны Кантанелло, также имеется утечка по сварному стыку в месте соединения старой трубы с новой со стороны Малунцева 13. И кто согласовывает использование 76-й трубы вместо установленной до этого 89-й? Это же сокращение пропускной способности трубы, в квартирах зимой и так не жарко, так еще и трубы ставим меньшего диаметра чем были раньше», — говорится в публикации автора в паблике «Инцидент Омск».
Фото: Телеграм-канал «Инцидент Омск»

Жители озабочены не только продолжающейся утечкой, но и использованием трубы меньшего диаметра, что может привести к ухудшению теплоснабжения в квартирах.

Как рассказали Городу55 в АО «Тепловая компания», на этом участке все еще проводятся работы.

«На проспекте Мира, 56 в настоящее время сотрудниками „Тепловой компании“ проводятся работы на подземном трубопроводе. Временная замена трубы с 89 мм на 76 мм была осуществлена для того, чтобы как можно быстрее обеспечить жителей горячим водоснабжением и отоплением, при этом все работы выполняются в соответствии с действующими нормами. Обращаем внимание, что все потребители на момент проведения дальнейших работ обеспечены горячим водоснабжением и отоплением», — объяснили Городу55 в компании.

Благодаря этому решению у потребителей есть горячая вода и отопление. Все работы проведут до 8 ноября. В компании просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Помогите нам. В Омске затапливает помещение пиццерии в Нефтяниках
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Ремонт#Омск#Нарушения#Новости#Трубопроводы#Жалобы жителей
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика