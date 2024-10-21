Утечки все еще есть. В омских Нефтяниках после ремонта продолжают «капать» трубы

Тем не менее, в соцсетях появились фото и видео с места проведения работ. Как сообщают авторы сообщения, несмотря на ремонт трубопровода, проблема с утечкой воды не решена, а участок трубопровода продолжает течь. Есть и утечка в месте соединения новой и старой трубы, откуда продолжает капать вода.