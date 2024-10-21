Туман, ветер и мокрый снег: на Омск надвигается осеннее похолодание

Posted 21 октября, 07:24
Published 21 октября, 07:24
Modified 21 октября, 07:33
Updated 21 октября, 07:33
Омских водителей предупреждают об ухудшении погодных условий на дорогах федерального и регионального значений. Ожидаются порывы ветра до 10 м/c, похолодание от +13 до -2С, ухудшение видимости, дождь, мокрый снег. В организации «Сибуправтодор» приняли режим повышенной готовности для обеспечения бесперебойного проезда.
Водителей просят соблюдать безопасную дистанцию, скоростной режим и срочно «переобуть» свои автомобили.
Как рассказали в Обь-Иртышском УГМС, ночью 22 октября ожидается от 0 до -5°С, днем +4…+9°С тепла. 23 октября прогнозируют от -3 до +2°С ночью, а днем температура поднимется до +4…+9°С, 24 октября ночью температура составит -1…+4°, а днем — +5…+10°С. На протяжении трех дней возможны туман, осадки и сильный порывистый ветер.