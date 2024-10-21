Туман, ветер и мокрый снег: на Омск надвигается осеннее похолодание

Как рассказали в Обь-Иртышском УГМС, ночью 22 октября ожидается от 0 до -5°С, днем +4…+9°С тепла. 23 октября прогнозируют от -3 до +2°С ночью, а днем температура поднимется до +4…+9°С, 24 октября ночью температура составит -1…+4°, а днем — +5…+10°С. На протяжении трех дней возможны туман, осадки и сильный порывистый ветер.