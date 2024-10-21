Станут выше, чем планировалось. В Омской области природный газ станет дороже

Posted 21 октября, 14:25
Published 21 октября, 14:25
Modified 21 октября, 14:42
Updated 21 октября, 14:42
Из приказа Региональной энергетической комиссии следует, что цены на газ для потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» поднимутся с 1 ноября. Новые тарифы будут действовать во всех населенных пунктах региона, кроме Тевризского, Тарского и Знаменского районов, которые обслуживает АО «Тевризнефтегаз».
Однако цены вырастут сильнее, чем предполагалось изначально. Ранее сообщалось, что стоимость кубометра газа для приготовления пищи и нагрева воды на газовой плите вырастет с 10,21 рублей до 10,91 рублей, сейчас же цифра увеличилась до 11,24 рублей.
Газ, который будет использоваться в этих же целях, но во время отсутствия центрального горячего водоснабжения, обойдется в 8,68 рублей за кубометр, в то время как сначала цена увеличивалась до 8,43 рублей. Стоимость такого же количества газа, предназначенного для отопления, поднимется с 6,32 рублей до 6,95 рублей вместо 6,76.
Напомним, что это первое повышение цен на газ за два года, последнее же происходило 1 декабря 2022 года.