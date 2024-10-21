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Posted 21 октября, 14:25

Published 21 октября, 14:25

Modified 21 октября, 14:42

Updated 21 октября, 14:42

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Станут выше, чем планировалось. В Омской области природный газ станет дороже

21 октября 2024, 14:25
Фото: Изображение Midjourney
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Омичей предупредили о скором повышении стоимости газа

С 1 ноября цены на природный газ станут выше для потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск».

Из приказа Региональной энергетической комиссии следует, что цены на газ для потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» поднимутся с 1 ноября. Новые тарифы будут действовать во всех населенных пунктах региона, кроме Тевризского, Тарского и Знаменского районов, которые обслуживает АО «Тевризнефтегаз».

Однако цены вырастут сильнее, чем предполагалось изначально. Ранее сообщалось, что стоимость кубометра газа для приготовления пищи и нагрева воды на газовой плите вырастет с 10,21 рублей до 10,91 рублей, сейчас же цифра увеличилась до 11,24 рублей.

Газ, который будет использоваться в этих же целях, но во время отсутствия центрального горячего водоснабжения, обойдется в 8,68 рублей за кубометр, в то время как сначала цена увеличивалась до 8,43 рублей. Стоимость такого же количества газа, предназначенного для отопления, поднимется с 6,32 рублей до 6,95 рублей вместо 6,76.

Напомним, что это первое повышение цен на газ за два года, последнее же происходило 1 декабря 2022 года.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Повышение цен#Газ#Газификация#Рост цен#Новости#Газоснабжение
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