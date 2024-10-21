Станут выше, чем планировалось. В Омской области природный газ станет дороже

Газ, который будет использоваться в этих же целях, но во время отсутствия центрального горячего водоснабжения, обойдется в 8,68 рублей за кубометр, в то время как сначала цена увеличивалась до 8,43 рублей. Стоимость такого же количества газа, предназначенного для отопления, поднимется с 6,32 рублей до 6,95 рублей вместо 6,76.