Стало известно, во сколько обошлись дополнительные выборы в Омский Горсовет

Из пояснительной записки за подписью бухгалтера территориальной избирательной компании Ленинского округа Ольги Кискиной следует, что организаторы смогли удержаться в пределах заранее оговоренных сумм. Всего на 2 избирательных округах работали 25 комиссий, на оплату труда членов этих комиссий было потрачено 7,236 млн рублей (80% всего бюджета). На договоры с физлицами (грузчиками, перевозчиками, бухгалтерами и т. п.) ушло еще чуть больше 1 млн рублей, на изготовление информационных плакатов, реестров и бланков — 125 тысяч, на печать бюллетеней — 55 тысяч рублей.