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Posted 21 октября, 10:00

Published 21 октября, 10:00

Modified 21 октября, 10:02

Updated 21 октября, 10:02

Дополнительные выборы в Омский Горсовет обошлись бюджету в 9 млн рублей

Стало известно, во сколько обошлись дополнительные выборы в Омский Горсовет

21 октября 2024, 10:00
Фото: gorod55.ru

Дополнительные выборы в Омский Горсовет обошлись бюджету в 9 млн рублей

Сюжет
Омский Горсовет
Деньги взяли из ассигнований Ленинского округа.

На этой неделе в Омском городском Совете пройдет очередное пленарное заседание. Один из пунктов — отчет о дополнительных выборах в ГС, которые прошли в сентябре. Город55 уже писал о том, что выбирали депутатов на место сложивших свои полномочия Константина Кочанова и Ирины Ковалевой. Голосование прошло 8 сентября, и потратить на процедуру изначально планировалось 8,99 млн рублей.

Из пояснительной записки за подписью бухгалтера территориальной избирательной компании Ленинского округа Ольги Кискиной следует, что организаторы смогли удержаться в пределах заранее оговоренных сумм. Всего на 2 избирательных округах работали 25 комиссий, на оплату труда членов этих комиссий было потрачено 7,236 млн рублей (80% всего бюджета). На договоры с физлицами (грузчиками, перевозчиками, бухгалтерами и т. п.) ушло еще чуть больше 1 млн рублей, на изготовление информационных плакатов, реестров и бланков — 125 тысяч, на печать бюллетеней — 55 тысяч рублей.

Напомним: на дополнительные выборы направили часть бюджетных ассигнований администрации Ленинского округа, предназначенных для «осуществления функций руководства и управления в сфере установленных полномочий». По итогам голосования депутатские мандаты получили Александр Кузюков и Иван Котенко.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Омский Горсовет#Выборы#Новости
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