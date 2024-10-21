Скоро жителей центральных улиц Омска ждет отключение воды: публикуем адреса

Posted 21 октября, 14:39
Published 21 октября, 14:39
Modified 21 октября, 14:42
Updated 21 октября, 14:42
В омском отделении Росводоканала предупредили об отключении воды в домах центральной части города. Причиной стал ремонт водопровода по ул. Волочаевская, 15, доступа к ресурсу у жителей улицы Волочаевской и Красного Пути не будет в среду, 23 октября, с 11:00 до 24:00.
Под отключение попадают следующие адреса:
Омский водоканал призвал жителей этих домов заранее запастись водой и отнестись к ситуации с пониманием.
Напомним, что 24 октября воды не будет в нескольких домах Левого берега.