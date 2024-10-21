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Posted 21 октября, 14:39

Published 21 октября, 14:39

Modified 21 октября, 14:42

Updated 21 октября, 14:42

Скоро жителей центральных улиц Омска ждет отключение воды: публикуем адреса

Скоро жителей центральных улиц Омска ждет отключение воды: публикуем адреса

21 октября 2024, 14:39
Фото: Росводоканал Омск
Отключение затронет дома, расположенные на улице Волочаевской и Красном Пути.

В омском отделении Росводоканала предупредили об отключении воды в домах центральной части города. Причиной стал ремонт водопровода по ул. Волочаевская, 15, доступа к ресурсу у жителей улицы Волочаевской и Красного Пути не будет в среду, 23 октября, с 11:00 до 24:00.

Под отключение попадают следующие адреса:

  • ул. Волочаевская, 15, 15б, 15к5, 15ж, 17, 17в, 17б, 17а 17д, 17ж, 17г, 17е, 19, 19е, 19ж, 19д, 19г, 19в, 19а;
  • ул. Красный Путь, 57, 59, 61, 63, 65, 65/1, 69, 67, 75, 79, 79а

Омский водоканал призвал жителей этих домов заранее запастись водой и отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, что 24 октября воды не будет в нескольких домах Левого берега.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Отключение#Отключения
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