Скоро жителей центральных улиц Омска ждет отключение воды: публикуем адреса

В омском отделении Росводоканала предупредили об отключении воды в домах центральной части города. Причиной стал ремонт водопровода по ул. Волочаевская, 15, доступа к ресурсу у жителей улицы Волочаевской и Красного Пути не будет в среду, 23 октября, с 11:00 до 24:00.