«Сходили с ума»: Участникам шоу «Звезды в Джунглях» пришлось голодать на съемках

Posted 21 октября, 07:50
Published 21 октября, 07:50
Modified 21 октября, 15:15
Updated 21 октября, 15:15
Певица Саша Зайцева стала новой участницей шоу «Звезды в джунглях» и поделилась сложностями, с которыми приходилось сталкиваться во время съемок. По словам экс-участницы группы «Демо», рабочая смена могла длиться почти весь день, потому что один пятиминутный эпизод снимался четыре-шесть часов.
Кроме того, во время съемок участники часто получали солнечные ожоги и были нервными, так как в момент работы над сценой есть запрещалось. Все место действия шоу было усеяно камерами, невозможность хоть как-то уединиться сильно угнетала Сашу и других звезд.
«Съемки круглосуточные! Утром проснулись, с 8 уже все должны быть в форме, в микрофонах, если без микрофонов где-то пытаешься скрыться с кем-то — тебя всё равно видят и ругают по громкой связи. Или снимают скрытой камерой, как выяснилось», — рассказала Зверева.
Зверева добавила, что еды на проекте было крайне мало. Всех участников строго проверяли забирали ту пищу, которая была заработана не на испытаниях.
«Еду не дают вообще никакую никогда, кроме той, что заработали. Моим спасением оказались БАДы. Я их „ела“ по назначению врача — и это хоть как-то заполняло желудок. На полчасика», — отметила Саша.
Девушка созналась, что постоянное чувство голода было одним из самых сложных испытаний для команды. Жесткие ограничения организаторы вводили для того, чтобы участники стали злее и вели себя более непредсказуемо,
«Так ты и сходишь с ума. В этом и смысл игры. Когда все голодные — все злее в 200 раз. А зрители еще ждут благородства, порядочности и так далее. Обложились такие бутербродами и смотрят шоу и критикуют. Я бы их посадила на такую „диету“ и посмотрела, как они рыцарствовали бы», — заявила исполнительница.
При этом Саша подчеркнула, что никаких сцен «по сценарию» не было ни разу. Все, что видел зритель — естественное выражение эмоций. Однако были и те участники, которые пытались привлечь к себе внимание вызывающим поведением.
«Некоторые были прямо выскочками, везде хотели, чтобы камеры из взяли покрупнее, громче других охали, разговаривали. Хотя как только был тихий час без камер — они просто молчаливо торчали в телефоне и были обычными людьми», — поделилась певица.
Но несмотря на все трудности, самым сложным во время участия в проекте для Зверевой оказалась разлука с близкими. Она рассказала, что очень скучала по мужу и сыну, и даже плакала, когда вспоминала о них.
Популярность пришла к Александре Зверевой в начале 2000-х. Вместе с группой «Демо» исполнительница выпустила песню «Солнышко», которая долгое время занимала первые места хит-парадов. В 2010 году Зверева выпустила сольный сингл «Остаться» в соавторстве с Андреем Осокиным. Сейчас певица живет в США и занимается блогингом, выпуском одежды для беременных, а также ведет телепередачу «Магазин на диване».
Источник: The Voice, ТНТ