Последние дни грибного сезона: омичи нашли вешенки в лесах и вдоль дорог

Posted 21 октября, 06:27
Published 21 октября, 06:27
Modified 21 октября, 06:30
Updated 21 октября, 06:30
Омские грибники не разочаровываются в осенних уловах и активно делятся фотографиями своих «трофеев» в социальных сетях. Несмотря на то, что октябрь уже на дворе омичи продолжают находить свежие вешенки.
«Сегодня решила немного прогуляться, вот нашла ведро вешенок», — делится своей находкой жительница села Одесское.
Тем временем, омич из посёлка Дачный уверенно заявляет, что сезон ещё не завершён. Он подкрепил свои слова фотографиями грибов, демонстрируя, что природа продолжает радовать небольшим урожаем.
«Вчера по Черлакскому тракту накосил свежемороженных вешенок», — пишет омич в своем комментарии.
«Вчера за пару часов на Черлакском тракту, за Розовкой, пособирала немного вешенки, литров 5, много засохшей», — рассказывает о своем грибном походе еще одна омичка.
Несмотря на приближающееся похолодание, грибники Омской области продолжают наслаждаться последними днями грибного сезона, находя вёшенки в лесах и вдоль дорог.