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Posted 21 октября, 06:27

Published 21 октября, 06:27

Modified 21 октября, 06:30

Updated 21 октября, 06:30

Стало известно, где омичи ведрами собирают грибы в конце октября

Последние дни грибного сезона: омичи нашли вешенки в лесах и вдоль дорог

21 октября 2024, 06:27
Фото: 1MI

Стало известно, где омичи ведрами собирают грибы в конце октября

Несмотря на наступление холодов, омичи продолжают радовать себя «тихой охотой»: свежие вешенки всё ещё можно найти в лесах и вдоль дорог, а грибники активно делятся фотографиями в социальных сетях.

Омские грибники не разочаровываются в осенних уловах и активно делятся фотографиями своих «трофеев» в социальных сетях. Несмотря на то, что октябрь уже на дворе омичи продолжают находить свежие вешенки.

«Сегодня решила немного прогуляться, вот нашла ведро вешенок», — делится своей находкой жительница села Одесское.
Фото: Скриншот с паблика «Грибы. Грибники Омска и Омской области»

Тем временем, омич из посёлка Дачный уверенно заявляет, что сезон ещё не завершён. Он подкрепил свои слова фотографиями грибов, демонстрируя, что природа продолжает радовать небольшим урожаем.

Фото: Скриншот с паблика «Грибы. Грибники Омска и Омской области»
«Вчера по Черлакскому тракту накосил свежемороженных вешенок», — пишет омич в своем комментарии.
Фото: Скриншот с паблика «Грибы. Грибники Омска и Омской области»
«Вчера за пару часов на Черлакском тракту, за Розовкой, пособирала немного вешенки, литров 5, много засохшей», — рассказывает о своем грибном походе еще одна омичка.
Фото: Скриншот с паблика «Грибы. Грибники Омска и Омской области»

Несмотря на приближающееся похолодание, грибники Омской области продолжают наслаждаться последними днями грибного сезона, находя вёшенки в лесах и вдоль дорог.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Зима#Лес#Новости#Природа#Грибы#Урожай#Грибники
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