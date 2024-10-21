Подрались из-за девушки. Конфликтом омских подростков заинтересовался Бастрыкин

Posted 21 октября, 09:26
Published 21 октября, 09:26
Modified 21 октября, 09:33
Updated 21 октября, 09:33
Как уже писал Город55, в омских пабликах появились сообщения о драке, которую омские подростки устроили якобы из-за девушки. Сообщается, что группа агрессивных школьников избили двух человек, одному из них сильно разбили нос.
Сообщениями заинтересовалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, а также доследственную проверку начали в следственном комитете и полиции.
Массовая драка подростков в Омске, видео которой появилось в соцсетях, привлекла внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он потребовал от руководителя СУ СК по Омской области Виталия Батищева доклад о ходе проверки по этому факту.
В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства конфликта, опрашиваются участники и свидетели. Результаты проверки позволят определить, будет ли возбуждено уголовное дело.
Участников конфликта, кстати, уже смогли установить и найти полицейские. Там сообщили, что никто из участников драки не обращался за медицинской помощью. Стражи порядка опрашивают несовершеннолетних и их родителей, а в школах, где учатся подростки, пройдут профилактические мероприятия.