Подрались из-за девушки. Конфликтом омских подростков заинтересовался Бастрыкин

Участников конфликта, кстати, уже смогли установить и найти полицейские. Там сообщили, что никто из участников драки не обращался за медицинской помощью. Стражи порядка опрашивают несовершеннолетних и их родителей, а в школах, где учатся подростки, пройдут профилактические мероприятия.