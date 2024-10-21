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Posted 21 октября, 09:26

Published 21 октября, 09:26

Modified 21 октября, 09:33

Updated 21 октября, 09:33

Дракой омских подростков у «Меги» заинтересовался глава следкома РФ Бастрыкин

Подрались из-за девушки. Конфликтом омских подростков заинтересовался Бастрыкин

21 октября 2024, 09:26
Фото: 1MI

Дракой омских подростков у «Меги» заинтересовался глава следкома РФ Бастрыкин

Он поручил немедленно провести проверку по всем описанным в СМИ фактам.

Как уже писал Город55, в омских пабликах появились сообщения о драке, которую омские подростки устроили якобы из-за девушки. Сообщается, что группа агрессивных школьников избили двух человек, одному из них сильно разбили нос.

Сообщениями заинтересовалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, а также доследственную проверку начали в следственном комитете и полиции.

Массовая драка подростков в Омске, видео которой появилось в соцсетях, привлекла внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он потребовал от руководителя СУ СК по Омской области Виталия Батищева доклад о ходе проверки по этому факту.

В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства конфликта, опрашиваются участники и свидетели. Результаты проверки позволят определить, будет ли возбуждено уголовное дело.

Участников конфликта, кстати, уже смогли установить и найти полицейские. Там сообщили, что никто из участников драки не обращался за медицинской помощью. Стражи порядка опрашивают несовершеннолетних и их родителей, а в школах, где учатся подростки, пройдут профилактические мероприятия.

Дракой юных омичей из-за девушки заинтересовался следственный комитет
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#Кристина Антоносян#Происшествия#Драка#Омск#Подростки#Проверка#Девушка#Новости#Александр Бастрыкин#Конфликт#Бастрыкин
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