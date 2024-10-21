Почти 45 тысяч. Омская область заняла 26-е место в рейтинге доходов

Аналитики РИА Новости поделились свежим рейтингом показателей уровня доходов населения. Средний доход на каждого жителя в Омской области во втором квартале 2024 года составил 44,8 тысяч рублей. Это на 6,4% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В рейтинге доходов Омская область на 26-м месте.