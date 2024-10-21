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Posted 21 октября, 03:26

Published 21 октября, 03:26

Modified 21 октября, 03:40

Updated 21 октября, 03:40

Омская область заняла 26-е место в рейтинге регионов по уровню доходов населения

Почти 45 тысяч. Омская область заняла 26-е место в рейтинге доходов

21 октября 2024, 03:26
Фото: 1MI

Омская область заняла 26-е место в рейтинге регионов по уровню доходов населения

Сюжет
Доходы
Показатели выросли в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Аналитики РИА Новости поделились свежим рейтингом показателей уровня доходов населения. Средний доход на каждого жителя в Омской области во втором квартале 2024 года составил 44,8 тысяч рублей. Это на 6,4% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В рейтинге доходов Омская область на 26-м месте.

Несмотря на положительную динамику, Омская область отстает от средних показателей по стране. Среднедушевые доходы по России в целом составляют 58,2 тысячи рублей в месяц.

Коэффициент соотношения доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Омской области составляет 2,35. Это означает, что жители региона могут позволить себе купить необходимые товары и услуги, но с ограниченным уровнем комфорта.

Ранее Город55 писал, что Омская область заняла 52 место в рейтинге по благополучию населения. В другом исследовании говорилось, что многие омичи были бы не против стать домохозяевами, отправив своих жен зарабатывать деньги и обеспечивать семью.

Омская область заняла 52 место в рейтинге по материальному благополучию жителей
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Доходы#Статистика#Доход#Жители#Новости
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