Почти 45 тысяч. Омская область заняла 26-е место в рейтинге доходов

Posted 21 октября, 03:26
Published 21 октября, 03:26
Modified 21 октября, 03:40
Updated 21 октября, 03:40
Аналитики РИА Новости поделились свежим рейтингом показателей уровня доходов населения. Средний доход на каждого жителя в Омской области во втором квартале 2024 года составил 44,8 тысяч рублей. Это на 6,4% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В рейтинге доходов Омская область на 26-м месте.
Несмотря на положительную динамику, Омская область отстает от средних показателей по стране. Среднедушевые доходы по России в целом составляют 58,2 тысячи рублей в месяц.
Коэффициент соотношения доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Омской области составляет 2,35. Это означает, что жители региона могут позволить себе купить необходимые товары и услуги, но с ограниченным уровнем комфорта.
Ранее Город55 писал, что Омская область заняла 52 место в рейтинге по благополучию населения. В другом исследовании говорилось, что многие омичи были бы не против стать домохозяевами, отправив своих жен зарабатывать деньги и обеспечивать семью.