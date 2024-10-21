Омский губернатор Виталий Хоценко в Казахстане почтил память Абая и Пушкина

Созданный в 2006 году в честь годовщин — Года Абая в России и Года Пушкина в Казахстане, этот памятник говорит о значимости и взаимосвязи культур. Несмотря на то, что жизни этих двух поэтов проходили в разные исторические периоды, их литературные достижения и философские взгляды пересекаются в множестве аспектов. Абай Кунанбаев, который был великим казахским поэтом, проявлял уважение к русским писателям, в первую очередь к Пушкину. Он не только восхищался его творчеством, но и способствовал его популяризации среди казахского народа, переводя на родной язык множество стихотворений и рассказов, что стало важной вехой в культурном обмене между Казахстаном и Россией.