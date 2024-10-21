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Posted 21 октября, 10:59

Published 21 октября, 10:59

Modified 21 октября, 11:20

Updated 21 октября, 11:20

Омский губернатор Виталий Хоценко в Казахстане почтил память Абая и Пушкина

Омский губернатор Виталий Хоценко в Казахстане почтил память Абая и Пушкина

21 октября 2024, 10:59
Фото: Сергей Мельников. Пресс-служба Правительства Омской области
В Петропавловске состоялась церемония возложения цветов к памятнику Абаю Кунанбаеву и Александру Пушкину.

В Петропавловске губернатор Виталий Хоценко и аким Гауез Нурмухамбетов возложили цветы к памятнику двум выдающимся поэтам — Абаю Кунанбаеву и Александру Пушкину. Это памятник, расположенный в самом сердце города, стал настоящим символом взаимопонимания и культурного единения народов.

Созданный в 2006 году в честь годовщин — Года Абая в России и Года Пушкина в Казахстане, этот памятник говорит о значимости и взаимосвязи культур. Несмотря на то, что жизни этих двух поэтов проходили в разные исторические периоды, их литературные достижения и философские взгляды пересекаются в множестве аспектов. Абай Кунанбаев, который был великим казахским поэтом, проявлял уважение к русским писателям, в первую очередь к Пушкину. Он не только восхищался его творчеством, но и способствовал его популяризации среди казахского народа, переводя на родной язык множество стихотворений и рассказов, что стало важной вехой в культурном обмене между Казахстаном и Россией.

Фото: Сергей Мельников. Пресс-служба Правительства Омской области

Церемония возложения цветов, прошедшая в эти дни, подчеркивает значимость наследия Абая и Пушкина, которое продолжает жить в сердцах людей обеих стран.

Мероприятие собрало представителей Омской и Северо-Казахстанской областей, которые отдали дань уважения поэтам, оставившим неизгладимый след в мире литературы и культуры. Это событие стало не только воспоминанием, но и символом единства, показывающим, что искусство и литература способны объединять народы, преодолевая любые границы и барьеры.

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