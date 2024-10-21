Омичам рассказали, сколько стоит снять квартиру во время ледовых соревнований

Часто бывает так, что во время крупных мероприятий в городе вырастают цены на аренду жилья. Однако в этот период в Омске ожидаются очень выгодные цены. Например, в сентябре 2024 года средняя цена посуточной аренды составила всего 2600 рублей. Это значительно ниже, чем в других городах, где осенью будут проходить этапы Гран-при России: в Москве — 6600 рублей, в Санкт-Петербурге — 4600 рублей, а в Казани — 3600 рублей.