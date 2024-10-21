Омичам рассказали, сколько стоит снять квартиру во время ледовых соревнований

Posted 21 октября, 08:17
Published 21 октября, 08:17
Modified 21 октября, 14:20
Updated 21 октября, 14:20
Омск стал одним из семи городов, где пройдут соревнования по фигурному катанию в сезоне 2024/2025. В этом году сезон фигурного катания в России откроют четыре этапа Гран-при, которые пройдут в Магнитогорске, Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Аналитики Авито рассказали, каких цен стоит ждать в это время на съем квартиры.
Часто бывает так, что во время крупных мероприятий в городе вырастают цены на аренду жилья. Однако в этот период в Омске ожидаются очень выгодные цены. Например, в сентябре 2024 года средняя цена посуточной аренды составила всего 2600 рублей. Это значительно ниже, чем в других городах, где осенью будут проходить этапы Гран-при России: в Москве — 6600 рублей, в Санкт-Петербурге — 4600 рублей, а в Казани — 3600 рублей.
Туристам предлагают не только посмотреть соревнования, но и посетить основные городские достопримечательности.
Первый этап Гран-при пройдет в Магнитогорске, там посуточная аренда обойдется в среднем в 3400 рублей, а в Челябинске, где с 27 февраля по 3 марта состоится Кубок Первого канала по фигурному катанию, — 2900 рублей.
В феврале 2025 года Новосибирск примет финал Кубка России «Гран-при России» по фигурному катанию. Помимо спортивных состязаний, туристов ждут множество достопримечательностей, включая театр оперы и балета, центральный парк и краеведческий музей.
Омский этап соревнований пройдет с 19 по 22 декабря этого года. Запланированы зрелищные выступления, как сольно, так и в парах и группами.