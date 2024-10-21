На пустыре за омским «Континентом» хотят построить банный комплекс и торговый центр

В Омске до 7 ноября будут идти общественные слушания по застройке территории за торговым комплексом «Континент». Речь идет о пустыре в границах улицы Конева и проспекта Комарова. Там планируют возвести банный комплекс, торговый центр с парковкой, административные здания. Общая застраиваемая площадь составит 7 тысяч квадратных метров.