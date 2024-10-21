На пустыре за омским «Континентом» хотят построить банный комплекс и торговый центр

Posted 21 октября, 05:59
Published 21 октября, 05:59
Modified 21 октября, 06:02
Updated 21 октября, 06:02
В Омске до 7 ноября будут идти общественные слушания по застройке территории за торговым комплексом «Континент». Речь идет о пустыре в границах улицы Конева и проспекта Комарова. Там планируют возвести банный комплекс, торговый центр с парковкой, административные здания. Общая застраиваемая площадь составит 7 тысяч квадратных метров.
Город55 ознакомился с документами. В них представлены граница участка и эскиз застройки.
Ранее этот проект стоимостью свыше 700 млн рублей анонсировал губернатор Виталий Хоценко, однако имя инвестора не называлось.
Городу55 сообщили в региональном правительстве, что застройщиком выступит омский предприниматель Шамил Шихмирзаев.
Бизнесмен известен как руководитель ООО «Промстройкомплект-Сервис», владелец ресторана «Шато» и первый в Омске «Меценат года». Он уже строил микрорайон «Серебряный берег», ЖК «Прибрежный», гипермаркет «Магнит», Христорождественский собор на улице Степанца, скандально известный ЖК «Мирапорт».