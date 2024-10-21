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Posted 21 октября, 05:59

Published 21 октября, 05:59

Modified 21 октября, 06:02

Updated 21 октября, 06:02

Иллюстрация

На пустыре за омским «Континентом» хотят построить банный комплекс и торговый центр

21 октября 2024, 05:59
Фото: 1MI
Иллюстрация
Застройщиком выступит бизнесмен Шамил Шихмирзаев. Проект оценивают в 700 млн рублей.

В Омске до 7 ноября будут идти общественные слушания по застройке территории за торговым комплексом «Континент». Речь идет о пустыре в границах улицы Конева и проспекта Комарова. Там планируют возвести банный комплекс, торговый центр с парковкой, административные здания. Общая застраиваемая площадь составит 7 тысяч квадратных метров.

Город55 ознакомился с документами. В них представлены граница участка и эскиз застройки.

Пустырь расположен за торговым комплексом КонтинентПустырь расположен за торговым комплексом Континент
Пустырь расположен за торговым комплексом Континент. Фото: Проект планировки территории
Всего по проекту должно появиться восемь зданий и сооруженийВсего по проекту должно появиться восемь зданий и сооружений
Всего по проекту должно появиться восемь зданий и сооружений. Фото: Проект планировки территории

Ранее этот проект стоимостью свыше 700 млн рублей анонсировал губернатор Виталий Хоценко, однако имя инвестора не называлось.

Городу55 сообщили в региональном правительстве, что застройщиком выступит омский предприниматель Шамил Шихмирзаев.

Бизнесмен известен как руководитель ООО «Промстройкомплект-Сервис», владелец ресторана «Шато» и первый в Омске «Меценат года». Он уже строил микрорайон «Серебряный берег», ЖК «Прибрежный», гипермаркет «Магнит», Христорождественский собор на улице Степанца, скандально известный ЖК «Мирапорт».

Участок выбрали заранее. В Омске новый банный комплекс за 700 млн появится на Конева
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#Евгений Игишев#Омск#Торговый центр#Застройка#Континент
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