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Posted 21 октября, 18:43

Published 21 октября, 18:43

Modified 21 октября, 18:43

Updated 21 октября, 18:43

Гендиректор РЭО и глава Тувы обсудили дефицит мусоровозов в регионе

Гендиректор РЭО и глава Тувы обсудили дефицит мусоровозов в регионе

21 октября 2024, 18:43
Фото: Изображение Midjourney
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел 21 октября рабочую встречу с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом.

В рамках встречи речь зашла о том, что региону требуется дополнительная техника для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), а также новые места накопления отходов.

Как рассказал глава РЭО, в Туве заявили о необходимости закупить 103 единицы транспортных средств, поскольку дефицит техники на территории региона достиг 78%. Помимо этого, отмечена потребность в создании новых мест накопления (1110 штук), дефицит которых составляет 63%. По словам Буцаева, в компании видят заинтересованность региона в исправлении текущей ситуации и готовность предпринимать необходимые действия для создания устойчивой системы обращения с отходами. Так, в активной фазе находится дорожная карта по реализации инфраструктуры. Проектно-сметная документация уже подготовлена и направлена на экспертизу, подытожил глава РЭО. Об этом пишет 56orb.

Глава республики Владислав Ховалыг согласился с тем, что вопросы, которые обсуждались на встрече, очень важны.

По его словам, наиболее острыми проблемами в Туве являются нехватка техники для вывоза мусора и отсутствие полигонов, построенных в соответствии с требованиями. Есть 29 единиц специальной техники, пять из которых были приобретены в текущем году. За девять месяцев региональный оператор вывез 48 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Сегодня в РЭО на согласовании находится дорожная карта по реализации инвестиционного проекта по строительству объекта в сфере обращения с твердыми отходами на территории Кызылского района, которое будет вестись на основе концессионного соглашения. Глава Тувы особо обозначил в разговоре с Денисом Буцаевым тот факт, что лично возглавил созданную межведомственную рабочую группу по проблемам обращения с ТКО в Туве. Он признал, что система находится на стадии налаживания, и поддержка оператора очень важна для тувинцев.

На территории Республики Тыва работает один региональный оператор в двух зонах деятельности. Ежедневно региональный оператор Тувы задействует 29 единиц специализированной техники. Эта информация внесена в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО).

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