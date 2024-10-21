Гендиректор РЭО и глава Тувы обсудили дефицит мусоровозов в регионе

По его словам, наиболее острыми проблемами в Туве являются нехватка техники для вывоза мусора и отсутствие полигонов, построенных в соответствии с требованиями. Есть 29 единиц специальной техники, пять из которых были приобретены в текущем году. За девять месяцев региональный оператор вывез 48 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Сегодня в РЭО на согласовании находится дорожная карта по реализации инвестиционного проекта по строительству объекта в сфере обращения с твердыми отходами на территории Кызылского района, которое будет вестись на основе концессионного соглашения. Глава Тувы особо обозначил в разговоре с Денисом Буцаевым тот факт, что лично возглавил созданную межведомственную рабочую группу по проблемам обращения с ТКО в Туве. Он признал, что система находится на стадии налаживания, и поддержка оператора очень важна для тувинцев.