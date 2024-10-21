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Posted 21 октября, 07:58

Published 21 октября, 07:58

Modified 22 октября, 07:54

Updated 22 октября, 07:54

Юлия Липницкая и Дмитрий Михайлов

Фигуриста Юлия Липницкая родила ребенка от хореографа «Ангелов Плющенко»

21 октября 2024, 07:58
Фото: Спорт-Экспресс
Юлия Липницкая и Дмитрий Михайлов
Хореограф Дмитрий Михайлов и олимпийская чемпионка Юлия Липницкая недавно стали родителями и впервые рассказали общественности о заключении брака.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая стала мамой во второй раз. Сначала поклонники были уверены, что отец ребенка — муж спортсменки и одновременно коллега по цеху Владислав Тарасенко. На деле же ситуация оказалась сложнее. Выяснилось, что Липницкая и Тарасенко давно развелись, сейчас фигуристка замужем за хореографом Дмитрием Михайловым.

Если о предыдущих отношениях Юлии пользователям сети известно многое, то личная жизнь Михайлова остается загадкой. Известно лишь, что в 2021 году тренер сделала предложение фигуристке Екатерине Пушкаш. Спортсменка ответила ему «да», но до брака, по всей видимости, дело так и не дошло.

Евгений Плющенко, Александра Трусова и Дмитрий МихайловЕвгений Плющенко, Александра Трусова и Дмитрий Михайлов
Евгений Плющенко, Александра Трусова и Дмитрий Михайлов. Фото: Сообщество «Любитель фигурки»

Немногословность Михайлова заставила его объясниться перед аудиторией, когда в сети появились слухи о его романе с Липницкой. Ситуацию он объяснил на своей странице в социальной сети.

«Впервые приходится делать вынужденное обращение. Да, мы с Юлей поженились. И для нас обоих этот брак является первым. У нас недавно родился замечательный ребенок, и это настоящее счастье! Мы спокойно рассказали бы про это тогда, когда посчитали бы нужным. Спасибо большое всем, кто поздравил с этими событиями нашу семью!» — написал хореограф.

Дмитрий Михайлов начал карьеру как фигурист-одиночник, после пробовал себя в парном катании, но скоро принял решение сменить квалификацию. В 2019 году Михайлов завершил спортивную карьеру и начал работать хореографом. В частности, он работал в «Ангелах Плющенко» и помогал готовить к стартам серебряного призера Олимпийских игр 2022 года Александру Трусову.

Источник: Стархит, Спорт-Экспресс

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