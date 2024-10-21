Фигуриста Юлия Липницкая родила ребенка от хореографа «Ангелов Плющенко»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая стала мамой во второй раз. Сначала поклонники были уверены, что отец ребенка — муж спортсменки и одновременно коллега по цеху Владислав Тарасенко. На деле же ситуация оказалась сложнее. Выяснилось, что Липницкая и Тарасенко давно развелись, сейчас фигуристка замужем за хореографом Дмитрием Михайловым.