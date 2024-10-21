Диплом не дали: студентка ОмГУПС проиграла суд из-за плагиата в выпускной работе

Из-за этого ее работа не была допущена к защите, и она не прошла государственный экзамен. Кроме того, она не пришла на экзамен без уважительной причины. Поэтому ректор, согласовав свои действия с профсоюзом студентов и советом обучающихся, издал приказ об отчислении. Суд, рассмотрев все доказательства, решил, что университет поступил правильно, и отказал в удовлетворении иска.