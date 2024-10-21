Диплом не дали: студентка ОмГУПС проиграла суд из-за плагиата в выпускной работе

Posted 21 октября, 08:40
Published 21 октября, 08:40
Modified 21 октября, 09:08
Updated 21 октября, 09:08
В Куйбышевском районном суде Омска рассмотрели дело, в котором студентка ОмГУПС пыталась оспорить свое отчисление из университета. Она требовала признать приказ об отчислении незаконным и выдать ей диплом. Однако суд решил, что университет действовал правильно.
Согласно материалам дела, весной 2024 года студентка должна была написать и защитить выпускную работу по теме «Программное обеспечение корпоративного ресурса». Но проверка показала, что оригинальность ее работы составила всего 4,11%, что значительно ниже требуемых 30%. Оказалось, что она использовала текст, написанный другим студентом в 2014 году.
Из-за этого ее работа не была допущена к защите, и она не прошла государственный экзамен. Кроме того, она не пришла на экзамен без уважительной причины. Поэтому ректор, согласовав свои действия с профсоюзом студентов и советом обучающихся, издал приказ об отчислении. Суд, рассмотрев все доказательства, решил, что университет поступил правильно, и отказал в удовлетворении иска.
Напомним, что ранее престижный зарубежный рейтинг вузов в этом году включил 81 российский университет, в том числе ОмГТУ, но ни один из них не попал в сотню лучших заведений мира.