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Posted 21 октября, 08:40

Published 21 октября, 08:40

Modified 21 октября, 09:08

Updated 21 октября, 09:08

Омский университет отчислил студентку за плагиат в дипломе

Диплом не дали: студентка ОмГУПС проиграла суд из-за плагиата в выпускной работе

21 октября 2024, 08:40
Фото: 1MI

Омский университет отчислил студентку за плагиат в дипломе

Студентка ОмГУПС, обвиненная в плагиате в дипломной работе, проиграла суд. Она пыталась оспорить свое отчисление из университета, но суд признал действия вуза правомерными.

В Куйбышевском районном суде Омска рассмотрели дело, в котором студентка ОмГУПС пыталась оспорить свое отчисление из университета. Она требовала признать приказ об отчислении незаконным и выдать ей диплом. Однако суд решил, что университет действовал правильно.

Согласно материалам дела, весной 2024 года студентка должна была написать и защитить выпускную работу по теме «Программное обеспечение корпоративного ресурса». Но проверка показала, что оригинальность ее работы составила всего 4,11%, что значительно ниже требуемых 30%. Оказалось, что она использовала текст, написанный другим студентом в 2014 году.

Из-за этого ее работа не была допущена к защите, и она не прошла государственный экзамен. Кроме того, она не пришла на экзамен без уважительной причины. Поэтому ректор, согласовав свои действия с профсоюзом студентов и советом обучающихся, издал приказ об отчислении. Суд, рассмотрев все доказательства, решил, что университет поступил правильно, и отказал в удовлетворении иска.

Напомним, что ранее престижный зарубежный рейтинг вузов в этом году включил 81 российский университет, в том числе ОмГТУ, но ни один из них не попал в сотню лучших заведений мира.

Ни один омский вуз не вошел в топ-100 лучших университетов мира
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Суд#Новости#Ректор#ОмГУПС#Плагиат#Куйбышевский районный суд#Выпускная работа
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