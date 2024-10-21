Без происшествий: в Омске успешно протестировали троллейбус на «новом» маршруте

Posted 21 октября, 11:33
Published 21 октября, 11:33
Modified 21 октября, 17:22
Updated 21 октября, 17:22
Сегодня на обновленном Ленинградском мосту в тестовом режиме проехал троллейбус «Адмирал». Пробный маршрут охватывал расстояние от депо до Тюкалинской развязки и обратно. По предварительным данным, поездка прошла без каких-либо происшествий.
Капитальный ремонт моста, напомним, включал в себя выполнение множества работ. В частности, были установлены 64 комбинированные опоры, которые не только поддерживают контактную сеть для троллейбусов, но и обеспечивают освещение на мосту. Также было проложено 3,9 километра медного провода, что значительно повысит качество электроснабжения для троллейбусного движения, обеспечивая надежность и стабильность работы общественного транспорта.
Следует отметить, что это не первый опыт тестирования троллейбусов. Ранее в рамках аналогичных испытаний была успешно протестирована контактная сеть на Левобережье, где функционировали две новые тяговые подстанции. Кроме того, была развернута новая троллейбусная сеть, которая охватывает такие улицы, как Лукашевича, Волгоградская, Крупской, Перелета и проспект Комарова.
Ранее, кстати, Город55 сообщал, что внешний облик двух троллейбусов был значительно поврежден: неизвестный художник, оставивший подпись Slava, использовал аэрозольную краску для создания надписей, которые покрыли даже окна общественного транспорта.