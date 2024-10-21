Без происшествий: в Омске успешно протестировали троллейбус на «новом» маршруте

Капитальный ремонт моста, напомним, включал в себя выполнение множества работ. В частности, были установлены 64 комбинированные опоры, которые не только поддерживают контактную сеть для троллейбусов, но и обеспечивают освещение на мосту. Также было проложено 3,9 километра медного провода, что значительно повысит качество электроснабжения для троллейбусного движения, обеспечивая надежность и стабильность работы общественного транспорта.