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Posted 21 октября, 10:14

Published 21 октября, 10:14

Modified 21 октября, 10:16

Updated 21 октября, 10:16

В Омске уже 15 школ полностью закрыли на карантин

Берегите детей! 15 омских школ полностью закрыли на карантин

21 октября 2024, 10:14
Фото: Изображение Midjourney

В Омске уже 15 школ полностью закрыли на карантин

На изоляции находятся больше 800 классов.

За выходные в Омске увеличилось число болеющих детей. Как сообщили Городу55 в департаменте образования, по данным на 21 октября, на дистант из-за роста ОРВИ ушли 817 классов 54 школ и 27 групп в 22 детских садах.

Кроме того, выросло и количество полностью закрытых школ. Теперь на изоляцию целиком отправлены ученики образовательных учреждений № 17, 24, 33, 43, 54, 66, 86, 93, 96, 135, 137, 140, 144, 150, 159.

Для сравнения: по состоянию на 18 октября, образовательный процесс был приостановлен в 499 классах 47 школ. Полностью на карантине находились 10 школ.

Отметим, что заболеваемость ковидом в регионе начинает снижаться. За неделю с 14 по 20 октября в Омской области зарегистрировано 120 новых случаев.

Ранее Город55 публиковал статистику по заболевшим в Омской области и других регионах Сибири. Подробнее об этом читайте в материале по ссылке ниже.

Вспышка ОРВИ: статистика по заболевшим в Омской области и других регионах Сибири
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#Ольга Скворцова#Образование#Омск#Статистика#ОРВИ#Карантин#Школы#Ковид#Болезни
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