Берегите детей! 15 омских школ полностью закрыли на карантин

Posted 21 октября, 10:14
Published 21 октября, 10:14
Modified 21 октября, 10:16
Updated 21 октября, 10:16
За выходные в Омске увеличилось число болеющих детей. Как сообщили Городу55 в департаменте образования, по данным на 21 октября, на дистант из-за роста ОРВИ ушли 817 классов 54 школ и 27 групп в 22 детских садах.
Кроме того, выросло и количество полностью закрытых школ. Теперь на изоляцию целиком отправлены ученики образовательных учреждений № 17, 24, 33, 43, 54, 66, 86, 93, 96, 135, 137, 140, 144, 150, 159.
Для сравнения: по состоянию на 18 октября, образовательный процесс был приостановлен в 499 классах 47 школ. Полностью на карантине находились 10 школ.
Отметим, что заболеваемость ковидом в регионе начинает снижаться. За неделю с 14 по 20 октября в Омской области зарегистрировано 120 новых случаев.
Ранее Город55 публиковал статистику по заболевшим в Омской области и других регионах Сибири. Подробнее об этом читайте в материале по ссылке ниже.