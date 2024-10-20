«Течет потихонечку». Жители омских Нефтяников пожаловались на кипяток во дворе дома

Posted 20 октября 2024, 06:10
Published 20 октября 2024, 06:10
Modified 20 октября 2024, 06:12
Updated 20 октября 2024, 06:12
Грязь, лужи и клубы пара местным жителям приходится терпеть в течение недели — прорыв теплосетей образовался еще 14 октября, но по словам очевидицы, предавшей ситуацию огласке, каких-либо конструктивных изменений с тех пор так и не произошло: горячая вода по-прежнему «бьет потихонечку» прямо из-под земли.
Как отметила местная жительница, зафиксировавшая «горячий источник» на видео, управляющая компания дома подавала заявку в ресурсоснабжающую организацию, однако никаких работ, способных предотвратить потери горячей воды, так и не проводилось — аварийный участок только огородили сигнальной лентой.
Как сообщил представитель городской администрации, опубликовавший ответ на сообщение с информацией о порыве, его причиной стало повреждение подземного трубопровода — его устранением ремонтные бригады «Тепловой компании» займутся уже завтра, 21 октября. Как подчеркнул представитель администрации, повреждение коммуникаций не сказалось на ресурсоснабжении жилого дома — потребителям поступает как горячая вода, так и отопление.
Напомним, ранее Город55 сообщал об аналогичной, но куда более серьезной проблеме, настигшей жителей дома №1 на Вокзальной улице: кипяток «просачивается» в подвал жилого дома на протяжении нескольких месяцев, а управляющая организация не может устранить источник протечки, ограничиваясь периодической откачкой воды из подвала. Местные жители опасаются, что с наступлением холодов вода и разница температур станет причиной серьезного повреждения конструкций дома.