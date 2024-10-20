«Течет потихонечку». Жители омских Нефтяников пожаловались на кипяток во дворе дома

Напомним, ранее Город55 сообщал об аналогичной, но куда более серьезной проблеме, настигшей жителей дома №1 на Вокзальной улице: кипяток «просачивается» в подвал жилого дома на протяжении нескольких месяцев, а управляющая организация не может устранить источник протечки, ограничиваясь периодической откачкой воды из подвала. Местные жители опасаются, что с наступлением холодов вода и разница температур станет причиной серьезного повреждения конструкций дома.