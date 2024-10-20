Совместная работа. Стали известны первые детали ремонта моста у омского Телецентра

Напомним, предстоящий ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ уже стал причиной тревоги жителей Левобережья: горожане опасаются, что перекрытие моста фактически «отрежет» их от остальной части города — ремонт моста предполагает демонтаж контактной сети троллейбусов, из-за чего, по мнению местных жителей, останется только 109 маршрут. Стоимость реконструкции моста оценивается в 2,7 млрд рублей, а завершить необходимые работы, согласно контракту, необходимо до 30 ноября 2026 года. К слову, они начнутся уже на этой неделе.