gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября, 08:13

Published 20 октября, 08:13

Modified 20 октября, 08:15

Updated 20 октября, 08:15

иллюстрация

Совместная работа. Стали известны первые детали ремонта моста у омского Телецентра

20 октября 2024, 08:13
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Стали известны первые трудности в предстоящем ремонте моста у омского Телецентра

До начала реконструкции моста имени 60-летия ВЛКСМ подрядчику и городской администрации предстоит провести множество серьезных работ: некоторые их детали выяснились совсем недавно.

Как сообщает РИА «Омскинформ», ссылаясь на собственный источник, перед началом основной фазы реконструкции моста у Телецентра, компании «Стройтраст» и мэрии Омска предстоит реализовать целый комплекс решений, от которых будет зависеть успех предстоящих работ.

По информации источника издания, основные трудности связаны с организацией движения транспорта на период работ и сохранением существующих коммуникаций — под мостом в настоящий момент проложена магистральная теплотрасса.

Одно из решений, по словам инсайдера, уже предложено дептрансом — это ограничение движения большегрузного транспорта по мосту в ночное время. Однако и оно нуждается в «настройке»: перемещение грузовиков планируется наладить через обходные пути — проспект Королева и улицу Орджоникидзе.

Подрядчику, в свою очередь, предстоит позаботиться о коммунальных сетях, проложенных через мост: как отметил источник издания, специалистам «Стройтраста» необходимо будет проложить новую, временную тепломагистраль, которая «подменит» уже существующую.

Напомним, предстоящий ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ уже стал причиной тревоги жителей Левобережья: горожане опасаются, что перекрытие моста фактически «отрежет» их от остальной части города — ремонт моста предполагает демонтаж контактной сети троллейбусов, из-за чего, по мнению местных жителей, останется только 109 маршрут. Стоимость реконструкции моста оценивается в 2,7 млрд рублей, а завершить необходимые работы, согласно контракту, необходимо до 30 ноября 2026 года. К слову, они начнутся уже на этой неделе.

В ожидании. Омичи снова начали бить тревогу из-за капремонта моста у Телецентра
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Мэрия Омска#Контракт#Бюджет#Новости#Троллейбусы#Ремонт моста#Дептранс#Теплотрасса#Коммуникации#Проектная документация#Телецентр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика