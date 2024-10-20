Совместная работа. Стали известны первые детали ремонта моста у омского Телецентра

Posted 20 октября, 08:13
Published 20 октября, 08:13
Modified 20 октября, 08:15
Updated 20 октября, 08:15
Как сообщает РИА «Омскинформ», ссылаясь на собственный источник, перед началом основной фазы реконструкции моста у Телецентра, компании «Стройтраст» и мэрии Омска предстоит реализовать целый комплекс решений, от которых будет зависеть успех предстоящих работ.
По информации источника издания, основные трудности связаны с организацией движения транспорта на период работ и сохранением существующих коммуникаций — под мостом в настоящий момент проложена магистральная теплотрасса.
Одно из решений, по словам инсайдера, уже предложено дептрансом — это ограничение движения большегрузного транспорта по мосту в ночное время. Однако и оно нуждается в «настройке»: перемещение грузовиков планируется наладить через обходные пути — проспект Королева и улицу Орджоникидзе.
Подрядчику, в свою очередь, предстоит позаботиться о коммунальных сетях, проложенных через мост: как отметил источник издания, специалистам «Стройтраста» необходимо будет проложить новую, временную тепломагистраль, которая «подменит» уже существующую.
Напомним, предстоящий ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ уже стал причиной тревоги жителей Левобережья: горожане опасаются, что перекрытие моста фактически «отрежет» их от остальной части города — ремонт моста предполагает демонтаж контактной сети троллейбусов, из-за чего, по мнению местных жителей, останется только 109 маршрут. Стоимость реконструкции моста оценивается в 2,7 млрд рублей, а завершить необходимые работы, согласно контракту, необходимо до 30 ноября 2026 года. К слову, они начнутся уже на этой неделе.