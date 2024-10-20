gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября, 10:17

Published 20 октября, 10:17

Modified 20 октября, 10:19

Updated 20 октября, 10:19

Городская застройка, скачки цен и «черное небо». Главные темы недели

Городская застройка, скачки цен и «черное небо». Главные темы недели

20 октября 2024, 10:17
Недели пролетают очень быстро, из-за чего уследить за самыми важными новостями бывает очень трудно. Однако «наверстать упущенное» возможно: все самые интересные и «громкие» темы минувшей недели собраны в этом материале — еженедельном дайджесте от Города55.

Тема №1. Преобразования городской среды.

Омичи, как и их город, не стоят на месте — минувшая неделя была особенно обильной на «архитектурные» новости. Так что не стоит удивляться, если вчерашний пустырь вдруг превратится в оживленную стройплощадку.

К подобным преобразованиям уже можно начинать готовиться жителям микрорайона Ясная поляна: в понедельник редакции Города55 стало известно о выдаче положительного экспертного заключения на проект строительства детского сада. К слову, судя по эскизам, он будет отличаться от привычных для омичей учреждений подобного рода: яркие окна, компактные решения и яркие цвета — вскоре все это будет воплощено в жизнь. Ожидается, что новый детский сад сможет принять сразу 310 воспитанников.

В Ясной Поляне под Омском одобрили проект детсада на 310 мест
Узнать подробнее

А вот другая стройка, вероятно, в скором времени будет свернута: одной из важнейших новостей этой недели стало признание незаконным строительства ЖК «Мирапорт» — прокуратура добилась аннулирования разрешения на строительство и результатов экспертизы проекта жилого комплекса. Однако еще не улажен другой спор — о приведении в надлежащий вид причала, который ранее был демонтирован.

Сплошные нарушения. Строительство ЖК «Мирапорт» на Пригородной признали незаконным
Узнать подробнее

Но, как показывает практика, застройщикам интересна не только социальная инфраструктура и жилые дома, но и возможность взглянуть по-новому на уже существующие помещения. Так, например, на территории бывшего завода «Электроточприбор» сейчас ведется реализация крупного проекта: старый заводской корпус предстанет перед омичами в виде развлекательного комплекса. Пока что среди планов авторов нового молодежного пространства значится три идеи — бар, караоке и ресторан.

От завода к центру развлечений: в Омске появится новый комплекс с баром и караоке
Узнать подробнее

Однако, ожидается и пополнение жилого фонда: строительство трех новостроек в границах улиц 22 Апреля, Строителей, 4-й Новостроевской и Энергетиков уже стало предметом общественных обсуждений. Как отмечается, реализация проекта позволит создать больше 18 тыс кв.м жилья, а в новых квартирах смогут разместиться более 600 человек.

В омских Нефтяниках могут появиться три новых многоэтажки
Узнать подробнее

Но вот где точно не стоит ожидать появления многоэтажек — так это в историческом центре Омска: участники заседания архитектурного совета омского отделения Союза архитекторов России единогласно проголосовали против высотной застройки на территории ТЭЦ-1. Причин у такого решения множество: перегруженность транспортных путей, возможность археологических находок в данной местности и серьезная угроза облику города.

Исторический центр в Омске запретили застраивать высотными зданиями
Узнать подробнее

К слову, пока ЖК «Мирапорт» еще только готовится к своему «исчезновению», в Омске уже пропадают целые здания: 15 октября пассажиры общественного транспорта не обнаружили на привычном месте теплый остановочный комплекс у ПО «Полет». Как удалось выяснить нашей редакции, собственник ТОК, компания «Капитал-Строй», вывезла остановочный павильон на обслуживание. Что под ним подразумевается, и когда конструкция вернется на свое привычное место — не уточняется.

«Пожалейте людей»: в разгар холодов в Омске исчезла теплая остановка
Узнать подробнее

Были на этой неделе и не совсем «архитектурные» известия, способные повлиять на облик Омска и транспортную инфраструктуру: в частности, ожидается что для водителей начнут работу платные парковки сразу на 50 улицах. Кто именно займется их обустройством — пока неизвестно: в администрации планируют найти концессионера до 1 апреля 2025 года. Но, судя по всему, у депутатов городского Совета это решение не нашло поддержки.

В Омске организуют платные парковки на 50 улицах
Узнать подробнее

Еще большее столкновение мнений (причем на всех уровнях) происходит сейчас вокруг территории, прилегающей к зданию КДЦ «Маяковский»: планы владельцев здания и участка, компании «Торговая фирма „Омь“, столкнулись с резким осуждением общественности, активистов и даже Омской епархии.

Благоустройство на костях: обновление сквера в Омске столкнуло церковь и архитекторов
Узнать подробнее

Но, пока длятся споры, в других уголках Омска ведется активная работа: гимназия на 3-ей Транспортной, разобранная весною этого года, уже «подросла» до высоты 3 этажа. Капитальный ремонт (а точнее — строительство) каждый день ведет порядка 80 специалистов и, как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, подрядчик планирует к концу года завершить работы над тепловым контуром здания.

Доросла до 3-го этажа. Омичам показали, как отстраивают гимназию на 3-й Транспортной
Узнать подробнее

К слову, в Омске активно ведутся работы и над социальной инфраструктурой: проект спортивного тира, предложенный в начале сентября, уже ожидает подрядчика, способного провести подготовку всей необходимой документации. А поликлиника в Восточном, чье строительство стартовало в августе прошлого года, уже почти готово принять первых пациентов — готовность здания достигла 90%.

Рассчитана на 310 мест. Стало известно, когда достроят омскую поликлинику в Восточном
Узнать подробнее

Тема №2. Нюансы ценообразования.

Как показала минувшая неделя, на омичах они сказались особенно сильно — это подтверждается и данными Омскстата. Правда, их промежуток статистики ограничился лишь сентябрем, но корреспонденты нашей редакции решили «копнуть глубже» и проследить динамику цен со времен пандемии — все наблюдения и их результаты в материале ниже:

Омичи сравнили, как изменились цены в магазинах со времен пандемии
Узнать подробнее

Кроме обычной потребительской корзины, рост цен коснулся и жизненно важных трат — например, стоимости «крыши над головой». Вместе со спросом, резко скакнули и цены на жилье — например, приобретение квартиры в одной из омских новостроек может обойтись в 8 млн рублей. И это — только средняя цена.

На фоне изменений: цены на омские новостройки достигли 8 миллионов рублей
Узнать подробнее

Тема №3. Почти неделя режима НМУ.

Минувшая рабочая неделя в Омске началась с густого тумана, из-за которого даже задержались некоторые авиарейсы. Вот только был ли «туман» явлением природным — однозначно сказать сложно: с 13 октября синоптиками был введен режим НМУ, а омичей ожидала еще одна ночь с закрытыми окнами. Спасаться было от чего: горожане жаловались на запахи пластика, гари, канализации, газа и даже мазута. Вот только понедельник не принес долгожданного освобождения от «миазмов» — режим «черного неба» был введен этим же вечером.

«Можно задохнуться»: омичи почувствовали неприятный химический запах
Узнать подробнее

Позже его продлили до 16 октября, но от новых жалоб это не спасло — над городом по-прежнему висел тяжелый смрад. Как отмечали в социальных сетях омичи, особенно «досталось» городку Нефтяников, Прибрежному микрорайону, центру Омска и району Северных улиц. В ближайшее время наиболее активные горожане намерены подать коллективное обращение в минприроды Омской области. И их беспокойство вполне объяснимо — кроме неприятных запахов, смог способен нанести серьезный урон здоровью.

Омск задыхается от едкого смога: кому опасно дышать таким воздухом
Узнать подробнее

Итоги недели за минуту.

Познакомиться с этими и другими важными новостями, заинтересовавших омичей, можно и в видеоформате — о них расскажет Евгений Игишев, корреспондент Города55.

Видео: gorod55.ru. Итоги недели за минуту
#Илья Скобин#Недвижимость#Видео#Экология#Омск#Омская область#Строительство#Поликлиника#Архитектура#Черное небо#Детские сады#Цены на жилье#Министерство природы#Итоги недели#Исторический центр#Ценообразование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика