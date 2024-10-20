Городская застройка, скачки цен и «черное небо». Главные темы недели

Posted 20 октября, 10:17
Published 20 октября, 10:17
Modified 20 октября, 10:19
Updated 20 октября, 10:19
Омичи, как и их город, не стоят на месте — минувшая неделя была особенно обильной на «архитектурные» новости. Так что не стоит удивляться, если вчерашний пустырь вдруг превратится в оживленную стройплощадку.
К подобным преобразованиям уже можно начинать готовиться жителям микрорайона Ясная поляна: в понедельник редакции Города55 стало известно о выдаче положительного экспертного заключения на проект строительства детского сада. К слову, судя по эскизам, он будет отличаться от привычных для омичей учреждений подобного рода: яркие окна, компактные решения и яркие цвета — вскоре все это будет воплощено в жизнь. Ожидается, что новый детский сад сможет принять сразу 310 воспитанников.
А вот другая стройка, вероятно, в скором времени будет свернута: одной из важнейших новостей этой недели стало признание незаконным строительства ЖК «Мирапорт» — прокуратура добилась аннулирования разрешения на строительство и результатов экспертизы проекта жилого комплекса. Однако еще не улажен другой спор — о приведении в надлежащий вид причала, который ранее был демонтирован.
Но, как показывает практика, застройщикам интересна не только социальная инфраструктура и жилые дома, но и возможность взглянуть по-новому на уже существующие помещения. Так, например, на территории бывшего завода «Электроточприбор» сейчас ведется реализация крупного проекта: старый заводской корпус предстанет перед омичами в виде развлекательного комплекса. Пока что среди планов авторов нового молодежного пространства значится три идеи — бар, караоке и ресторан.
Однако, ожидается и пополнение жилого фонда: строительство трех новостроек в границах улиц 22 Апреля, Строителей, 4-й Новостроевской и Энергетиков уже стало предметом общественных обсуждений. Как отмечается, реализация проекта позволит создать больше 18 тыс кв.м жилья, а в новых квартирах смогут разместиться более 600 человек.
Но вот где точно не стоит ожидать появления многоэтажек — так это в историческом центре Омска: участники заседания архитектурного совета омского отделения Союза архитекторов России единогласно проголосовали против высотной застройки на территории ТЭЦ-1. Причин у такого решения множество: перегруженность транспортных путей, возможность археологических находок в данной местности и серьезная угроза облику города.
К слову, пока ЖК «Мирапорт» еще только готовится к своему «исчезновению», в Омске уже пропадают целые здания: 15 октября пассажиры общественного транспорта не обнаружили на привычном месте теплый остановочный комплекс у ПО «Полет». Как удалось выяснить нашей редакции, собственник ТОК, компания «Капитал-Строй», вывезла остановочный павильон на обслуживание. Что под ним подразумевается, и когда конструкция вернется на свое привычное место — не уточняется.
Были на этой неделе и не совсем «архитектурные» известия, способные повлиять на облик Омска и транспортную инфраструктуру: в частности, ожидается что для водителей начнут работу платные парковки сразу на 50 улицах. Кто именно займется их обустройством — пока неизвестно: в администрации планируют найти концессионера до 1 апреля 2025 года. Но, судя по всему, у депутатов городского Совета это решение не нашло поддержки.
Еще большее столкновение мнений (причем на всех уровнях) происходит сейчас вокруг территории, прилегающей к зданию КДЦ «Маяковский»: планы владельцев здания и участка, компании «Торговая фирма „Омь“, столкнулись с резким осуждением общественности, активистов и даже Омской епархии.
Но, пока длятся споры, в других уголках Омска ведется активная работа: гимназия на 3-ей Транспортной, разобранная весною этого года, уже «подросла» до высоты 3 этажа. Капитальный ремонт (а точнее — строительство) каждый день ведет порядка 80 специалистов и, как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, подрядчик планирует к концу года завершить работы над тепловым контуром здания.
К слову, в Омске активно ведутся работы и над социальной инфраструктурой: проект спортивного тира, предложенный в начале сентября, уже ожидает подрядчика, способного провести подготовку всей необходимой документации. А поликлиника в Восточном, чье строительство стартовало в августе прошлого года, уже почти готово принять первых пациентов — готовность здания достигла 90%.
Как показала минувшая неделя, на омичах они сказались особенно сильно — это подтверждается и данными Омскстата. Правда, их промежуток статистики ограничился лишь сентябрем, но корреспонденты нашей редакции решили «копнуть глубже» и проследить динамику цен со времен пандемии — все наблюдения и их результаты в материале ниже:
Кроме обычной потребительской корзины, рост цен коснулся и жизненно важных трат — например, стоимости «крыши над головой». Вместе со спросом, резко скакнули и цены на жилье — например, приобретение квартиры в одной из омских новостроек может обойтись в 8 млн рублей. И это — только средняя цена.
Минувшая рабочая неделя в Омске началась с густого тумана, из-за которого даже задержались некоторые авиарейсы. Вот только был ли «туман» явлением природным — однозначно сказать сложно: с 13 октября синоптиками был введен режим НМУ, а омичей ожидала еще одна ночь с закрытыми окнами. Спасаться было от чего: горожане жаловались на запахи пластика, гари, канализации, газа и даже мазута. Вот только понедельник не принес долгожданного освобождения от «миазмов» — режим «черного неба» был введен этим же вечером.
Позже его продлили до 16 октября, но от новых жалоб это не спасло — над городом по-прежнему висел тяжелый смрад. Как отмечали в социальных сетях омичи, особенно «досталось» городку Нефтяников, Прибрежному микрорайону, центру Омска и району Северных улиц. В ближайшее время наиболее активные горожане намерены подать коллективное обращение в минприроды Омской области. И их беспокойство вполне объяснимо — кроме неприятных запахов, смог способен нанести серьезный урон здоровью.
Познакомиться с этими и другими важными новостями, заинтересовавших омичей, можно и в видеоформате — о них расскажет Евгений Игишев, корреспондент Города55.