Городская застройка, скачки цен и «черное небо». Главные темы недели

Были на этой неделе и не совсем «архитектурные» известия, способные повлиять на облик Омска и транспортную инфраструктуру: в частности, ожидается что для водителей начнут работу платные парковки сразу на 50 улицах. Кто именно займется их обустройством — пока неизвестно: в администрации планируют найти концессионера до 1 апреля 2025 года. Но, судя по всему, у депутатов городского Совета это решение не нашло поддержки.