Заслуженный артист России из Омска начал банкротиться

Posted 19 октября, 13:20
Published 19 октября, 13:20
Modified 19 октября, 13:24
Updated 19 октября, 13:24
Стало известно, что Заслуженный артист России Сергей Флягин обратился в омский Арбитражный суд для самобанкротства.
Согласно данным «Блога омских расследований», в отношении мужчины возбуждено 35 исполнительных производств за долги перед банками и неоплаченные коммунальные услуги. Сумма задолженностей артиста составляет более миллиона рублей.
Напомним, что это не первое судебное дело Сергея Флягина. В 2021 году он судился Омским государственным музыкальным театром, где работал ведущим мастером сцены. Его незаконно уволили с должности, суд это подтвердил и даже постановил взыскать компенсацию морального вреда в пользу артиста.