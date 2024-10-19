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Posted 19 октября, 13:20

Published 19 октября, 13:20

Modified 19 октября, 13:24

Updated 19 октября, 13:24

Заслуженный артист России из Омска начал банкротиться

Заслуженный артист России из Омска начал банкротиться

19 октября 2024, 13:20
Фото: 1MI
Артист Омского музыкального театра Сергей Флягин накопил более миллиона долгов.

Стало известно, что Заслуженный артист России Сергей Флягин обратился в омский Арбитражный суд для самобанкротства.

Согласно данным «Блога омских расследований», в отношении мужчины возбуждено 35 исполнительных производств за долги перед банками и неоплаченные коммунальные услуги. Сумма задолженностей артиста составляет более миллиона рублей.

Напомним, что это не первое судебное дело Сергея Флягина. В 2021 году он судился Омским государственным музыкальным театром, где работал ведущим мастером сцены. Его незаконно уволили с должности, суд это подтвердил и даже постановил взыскать компенсацию морального вреда в пользу артиста.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Суд#Банкротство#Новости#Банкрот#Дела о банкротстве
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