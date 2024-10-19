Заслуженный артист России из Омска начал банкротиться

Напомним, что это не первое судебное дело Сергея Флягина. В 2021 году он судился Омским государственным музыкальным театром, где работал ведущим мастером сцены. Его незаконно уволили с должности, суд это подтвердил и даже постановил взыскать компенсацию морального вреда в пользу артиста.