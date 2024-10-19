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Posted 19 октября, 08:27

Published 19 октября, 08:27

Modified 19 октября, 08:29

Updated 19 октября, 08:29

В зоне СВО погиб житель Тевризского района Омской области

В зоне СВО погиб житель Тевризского района Омской области

19 октября 2024, 08:27
Фото: 1MI
Анатолий Лисной родился в поселке Утьма Тевризского района, его мобилизовали в 2022 году.

О смерти Анатолия Лисного сообщили в администрации Утьминского сельского поселения. Прощание с мужчиной прошло сегодня, 19 октября, в селе Утьма.

Анатолий родился 23 ноября 1994 года в селе Утьма, там же окончил среднюю школу, а после поступил в колледж поселка Тевриз. С 2015 по 2016 год он проходил службу в армии. Известно, что мобилизовали сельчанина в сентябре 2022 года.

«Анатолий честно и храбро выполнял свой служебный долг. Его мужество и самоотверженность должны стать примером для многих», — рассказали в группе поселения.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Анатолия Лисного.

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