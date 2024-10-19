В зоне СВО погиб житель Тевризского района Омской области

Анатолий родился 23 ноября 1994 года в селе Утьма, там же окончил среднюю школу, а после поступил в колледж поселка Тевриз. С 2015 по 2016 год он проходил службу в армии. Известно, что мобилизовали сельчанина в сентябре 2022 года.