В зоне СВО погиб житель Тевризского района Омской области

Posted 19 октября, 08:27
Published 19 октября, 08:27
Modified 19 октября, 08:29
Updated 19 октября, 08:29
О смерти Анатолия Лисного сообщили в администрации Утьминского сельского поселения. Прощание с мужчиной прошло сегодня, 19 октября, в селе Утьма.
Анатолий родился 23 ноября 1994 года в селе Утьма, там же окончил среднюю школу, а после поступил в колледж поселка Тевриз. С 2015 по 2016 год он проходил службу в армии. Известно, что мобилизовали сельчанина в сентябре 2022 года.
«Анатолий честно и храбро выполнял свой служебный долг. Его мужество и самоотверженность должны стать примером для многих», — рассказали в группе поселения.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Анатолия Лисного.