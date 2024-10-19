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Posted 19 октября 2024, 11:07

Published 19 октября 2024, 11:07

Modified 19 октября 2024, 14:06

Updated 19 октября 2024, 14:06

В Омской области произошло жуткое ДТП, унесшее жизни трех человек

19 октября 2024, 11:07
На трассе Омск-Красноярка столкнулись две легковушки, на месте ДТП скончались оба водителя и один из пассажиров.

Сегодня днем на трассе Омск-Красноярка произошло смертельное ДТП. На месте работают спасатели и и. о. прокурора Омского района Роман Румянцев.

Полицейские предварительно установили, что автомобили «Тойота» и «Лада гранта» столкнулись на 32 километре автодороги. Удар был настолько сильным, что водители машин — мужчины 44 и 62 лет — погибли на месте. Также от полученных травм скончалась 76-летняя женщина-пассажир «Лады». 81-летняя пенсионерка, ехавшая в автомобиле «Тойота», поступила в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас правоохранители продолжают разбираться в деталях аварии, региональная прокуратура поставила проверку на контроль.

Ранее Город55 писал о смертельном ДТП в деревне Николаевка Оконешниковского района.

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