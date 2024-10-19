В Омской области произошло жуткое ДТП, унесшее жизни трех человек

Полицейские предварительно установили, что автомобили «Тойота» и «Лада гранта» столкнулись на 32 километре автодороги. Удар был настолько сильным, что водители машин — мужчины 44 и 62 лет — погибли на месте. Также от полученных травм скончалась 76-летняя женщина-пассажир «Лады». 81-летняя пенсионерка, ехавшая в автомобиле «Тойота», поступила в больницу в тяжелом состоянии.