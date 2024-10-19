В омских школах недостающих учителей будут заменять пенсионерами

Министр образования Омской области Иван Кротт рассказал, как власти планируют бороться с нехваткой учителей в школах региона. Один из вариантов — привлечь к работе представителей свободного рынка труда, то есть пенсионеров, переселенцев и безработных. Напомним, что из-за нехватки кадров нагрузка на педагогические коллективы постоянно растет, многим приходится перерабатывать норму в два раза.