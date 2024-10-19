В омских школах недостающих учителей будут заменять пенсионерами

Posted 19 октября, 11:33
Published 19 октября, 11:33
Modified 19 октября, 11:37
Updated 19 октября, 11:37
Министр образования Омской области Иван Кротт рассказал, как власти планируют бороться с нехваткой учителей в школах региона. Один из вариантов — привлечь к работе представителей свободного рынка труда, то есть пенсионеров, переселенцев и безработных. Напомним, что из-за нехватки кадров нагрузка на педагогические коллективы постоянно растет, многим приходится перерабатывать норму в два раза.
«Мы решаем этот вопрос, педагоги обязательно появятся. В сложившихся условиях работодатели используют различные механизмы и ресурсы кадрового обеспечения, которые позволяют выполнять требования ФГОС. Часть вакансий будет замещена ресурсами свободного рынка труда (пенсионеры, переселенцы, безработные граждане, работники иных организаций), внутренними ресурсами, образовательных организаций», — написал Кротт.
На сегодня в школах Омска не хватает порядка 500 педагогов. Самый большой дефицит среди учителей математики, для них открыто 66 предложений. Также в образовательные учреждения требуются 35 учителей английского, 48 учителей русского языка и литературы, 27 учителей физики, доступны и другие вакансии.