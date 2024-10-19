gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября, 11:33

Published 19 октября, 11:33

Modified 19 октября, 11:37

Updated 19 октября, 11:37

В омских школах недостающих учителей будут заменять пенсионерами

В омских школах недостающих учителей будут заменять пенсионерами

19 октября 2024, 11:33
Фото: 1MI
О намерении заменять вакансии учителей представителями свободного рынка труда рассказал министр образования региона Иван Кротт.

Министр образования Омской области Иван Кротт рассказал, как власти планируют бороться с нехваткой учителей в школах региона. Один из вариантов — привлечь к работе представителей свободного рынка труда, то есть пенсионеров, переселенцев и безработных. Напомним, что из-за нехватки кадров нагрузка на педагогические коллективы постоянно растет, многим приходится перерабатывать норму в два раза.

«Мы решаем этот вопрос, педагоги обязательно появятся. В сложившихся условиях работодатели используют различные механизмы и ресурсы кадрового обеспечения, которые позволяют выполнять требования ФГОС. Часть вакансий будет замещена ресурсами свободного рынка труда (пенсионеры, переселенцы, безработные граждане, работники иных организаций), внутренними ресурсами, образовательных организаций», — написал Кротт.

На сегодня в школах Омска не хватает порядка 500 педагогов. Самый большой дефицит среди учителей математики, для них открыто 66 предложений. Также в образовательные учреждения требуются 35 учителей английского, 48 учителей русского языка и литературы, 27 учителей физики, доступны и другие вакансии.

Стало известно, как устроена система психологической помощи в школах Омской области
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Школа#Департамент образования#Учитель#Новости#Образование55#Школы#Учителя#Дефицит учителей
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика