Травма на всю жизнь. Психолог объяснила, как родителям реагировать на буллинг ребенка

После случившегося у подростка может появиться чувство стыда, о котором он будет транслировать во вне, или вины перед родителями, подчеркнула психолог. Чтобы заглушить боль, он может начать употреблять психоактивные вещества или отрываться на других — тех, кто не сможет ему ответить.