Травма на всю жизнь. Психолог объяснила, как родителям реагировать на буллинг ребенка

Posted 19 октября, 04:41
Published 19 октября, 04:41
Modified 19 октября, 04:44
Updated 19 октября, 04:44
Ранее Город55 писал, что в конце августа в районе улицы 11-й Ремесленной 17-летний парень избил своего сверстника, пригрозил ему ножом и украл банковскую карту. Конфликт между молодыми людьми произошел из-за ревности. После случившегося семья потерпевшего мальчика обратилась в полицию, но добиться правосудия им так и не удалось. Тогда они привлекли внимание общественности.
«Мужчина хочет защитить нарушенные права своего сына, в том числе потому, что все происходящее подростки снимали на видео. Когда они приехали в отдел полиции уже с готовыми объяснениями, их принимать отказались», — рассказал представитель общественной организации.
По его рекомендации психолог Ирина Чернышева оказала семье консультативную помощь. Корреспондент Города55 связался со специалистом и узнал, чем такая ситуация может навредить психике несовершеннолетнего ребенка и как после такого справиться с психологической травмой.
По словам Ирины Чернышевой, в первую очередь родители должны понять, что травма у ребенка есть, а это повод обратиться к специалисту. Помочь ему можно только в том случае, если он почувствует защиту со стороны взрослых.
После случившегося у подростка может появиться чувство стыда, о котором он будет транслировать во вне, или вины перед родителями, подчеркнула психолог. Чтобы заглушить боль, он может начать употреблять психоактивные вещества или отрываться на других — тех, кто не сможет ему ответить.
«Если это дело замять, то у ребенка сохранится травма на всю жизнь. Если кто-то из близких захочет забрать заявление из полиции, то получится избегание, а не разрешение проблемы. Ребенку нужно понимать, что у него есть защита и опора, поэтому родители должны быть рядом и идти до конца», — добавила Ирина Чернышева.