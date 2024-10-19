Стало известно, как устроена система психологической помощи в школах Омской области

Проблема школьного буллинга на сегодняшний день остается достаточно острой. Это очень сложная и болезненная тема для всех участников образовательного процесса. После такого опыта обязательно необходима помощь психолога. Ранее Министерство просвещения РФ предлагало установить норматив штата психологов в образовательных учреждениях: в детских садах — один педагог-психолог на 200 детей, в школах — один на 300 учеников, в колледжах — один на 500 студентов.