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Posted 19 октября, 06:09

Published 19 октября, 06:09

Modified 19 октября, 06:12

Updated 19 октября, 06:12

Стало известно, как устроена система психологической помощи в школах Омской области

Стало известно, как устроена система психологической помощи в школах Омской области

19 октября 2024, 06:09
Фото: 1MI
Работа школьного психолога часто остается незаметной для большинства учеников и родителей. Однако это важный специалист. Город55 узнал, сколько психологов работает в образовательных учреждениях региона.

Проблема школьного буллинга на сегодняшний день остается достаточно острой. Это очень сложная и болезненная тема для всех участников образовательного процесса. После такого опыта обязательно необходима помощь психолога. Ранее Министерство просвещения РФ предлагало установить норматив штата психологов в образовательных учреждениях: в детских садах — один педагог-психолог на 200 детей, в школах — один на 300 учеников, в колледжах — один на 500 студентов.

Город55 узнал в Министерстве образования Омской области, сколько психологов трудятся в образовательных учреждениях региона и как много таких специалистов не хватает.

«В образовательных организациях региона по основной должности „педагог-психолог“ трудоустроены 660 педагогов-психологов, из них в общеобразовательных организациях — 352 человека, в дошкольных образовательных организациях — 263 человека, в профессиональных образовательных организациях — 45 человек», — сообщили в минобре.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в регионе создана муниципальная психологическая служба.

По данным департамента образования, предоставленных Городу55, в школах города предусмотрено 196,4 штатные единицы по должности «педагог-психолог». На данный момент трудоустроено 145 специалистов.

В департаменте образования Городу55 рассказали, сколько психологов не хватает в школах Омска. По данным ведомства, по штатному расписанию в образовательных учреждениях города предусмотрено 196,4 штатные единицы по должности «педагог-психолог». На данный момент трудоустроено 145 специалистов.

«Согласно нормативным документам, 1 ставка педагога-психолога предусматривает сопровождение 20 детей со статусом ОВЗ. При работе с норматипными обучающимися 1 ставка включает сопровождение 300 человек. На сегодняшний день вакантны 19 ставок по должности „педагог-психолог“», — добавили в мэрии.

Напомним, сейчас в образовательных учреждениях не хватает около 500 учителей. По-прежнему больше всего в дефиците учителя математики, английского языка, русского языка и литературы.

Ранее мы писали, что в Госдуме предложили посылать школьных буллеров и их родителей на курс исправления. Будет ли эффективен такой метод, насколько опасен буллинг и что об этой проблеме думает психолог — в материале Города55.

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