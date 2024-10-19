Стало известно, как устроена система психологической помощи в школах Омской области

Posted 19 октября, 06:09
Published 19 октября, 06:09
Modified 19 октября, 06:12
Updated 19 октября, 06:12
Проблема школьного буллинга на сегодняшний день остается достаточно острой. Это очень сложная и болезненная тема для всех участников образовательного процесса. После такого опыта обязательно необходима помощь психолога. Ранее Министерство просвещения РФ предлагало установить норматив штата психологов в образовательных учреждениях: в детских садах — один педагог-психолог на 200 детей, в школах — один на 300 учеников, в колледжах — один на 500 студентов.
Город55 узнал в Министерстве образования Омской области, сколько психологов трудятся в образовательных учреждениях региона и как много таких специалистов не хватает.
«В образовательных организациях региона по основной должности „педагог-психолог“ трудоустроены 660 педагогов-психологов, из них в общеобразовательных организациях — 352 человека, в дошкольных образовательных организациях — 263 человека, в профессиональных образовательных организациях — 45 человек», — сообщили в минобре.
Кроме того, в ведомстве отметили, что в регионе создана муниципальная психологическая служба.
По данным департамента образования, предоставленных Городу55, в школах города предусмотрено 196,4 штатные единицы по должности «педагог-психолог». На данный момент трудоустроено 145 специалистов.
В департаменте образования Городу55 рассказали, сколько психологов не хватает в школах Омска. По данным ведомства, по штатному расписанию в образовательных учреждениях города предусмотрено 196,4 штатные единицы по должности «педагог-психолог». На данный момент трудоустроено 145 специалистов.
«Согласно нормативным документам, 1 ставка педагога-психолога предусматривает сопровождение 20 детей со статусом ОВЗ. При работе с норматипными обучающимися 1 ставка включает сопровождение 300 человек. На сегодняшний день вакантны 19 ставок по должности „педагог-психолог“», — добавили в мэрии.
Напомним, сейчас в образовательных учреждениях не хватает около 500 учителей. По-прежнему больше всего в дефиците учителя математики, английского языка, русского языка и литературы.
Ранее мы писали, что в Госдуме предложили посылать школьных буллеров и их родителей на курс исправления. Будет ли эффективен такой метод, насколько опасен буллинг и что об этой проблеме думает психолог — в материале Города55.