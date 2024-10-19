Омский «Авангард» планирует заключить контракт с нападающим легионером

Posted 19 октября, 09:27
Published 19 октября, 09:27
Modified 19 октября, 09:30
Updated 19 октября, 09:30
Спортивный журналист Артур Хайруллин рассказал, что «Авангард» хочет подписать контракт с новым игроком — нападающим Майклом Маклаудом. Недавно форвард расторг контракт с «Барысом» из Астаны.
«По моей информации, „Авангард“ заинтересован в подписании расторгшего контракт с Барысом нападающего Майкла Маклауда», — пишет Хайруллин в своем телеграм-канале.
Напомним, что ранее появилась информация об уходе из омского клуба канадского защитника Даррена Дица. Его выставили на обмен несколько дней назад. Кроме того, покинуть команду собирается и нападающий Коул Касселс, его также могут обменять либо расторгнуть контракт по соглашению сторон.