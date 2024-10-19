Омский «Авангард» планирует заключить контракт с нападающим легионером

Напомним, что ранее появилась информация об уходе из омского клуба канадского защитника Даррена Дица. Его выставили на обмен несколько дней назад. Кроме того, покинуть команду собирается и нападающий Коул Касселс, его также могут обменять либо расторгнуть контракт по соглашению сторон.