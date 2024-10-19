На следующей неделе омичей настигнет новая неприятность

Дело в том, что в этом году мы стали свидетелями одной из крупнейших за последние несколько лет вспышечной активности на Солнце. По словам руководителя омского планетария Владимира Крупко, что это естественный процесс. Цикл солнечной активности происходит каждые 11 лет, и сейчас она максимальная. Однако, когда активность Солнца начнет снижаться, то и количество магнитных бурь уменьшится почти до нуля.