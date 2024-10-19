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Posted 19 октября, 05:42

Published 19 октября, 05:42

Modified 19 октября, 06:04

Updated 19 октября, 06:04

На следующей неделе омичей настигнет новая неприятность

На следующей неделе омичей настигнет новая неприятность

19 октября 2024, 05:42
Фото: Изображение Midjourney
В этом месяце испытаний осталось не много.

На следующей рабочей неделе омичей снова ждет возбужденная магнитосфера. По данным сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитные колебания будут 22 и 26 октября.

Следующая магнитная буря накроет город только 12 ноября. Она прогнозируется уровня G1, то есть слабая. Однако устроить неожиданный сюрприз космическая погода может и раньше.

Фото: xras.ru

Дело в том, что в этом году мы стали свидетелями одной из крупнейших за последние несколько лет вспышечной активности на Солнце. По словам руководителя омского планетария Владимира Крупко, что это естественный процесс. Цикл солнечной активности происходит каждые 11 лет, и сейчас она максимальная. Однако, когда активность Солнца начнет снижаться, то и количество магнитных бурь уменьшится почти до нуля.

Отметим, что в научной литературе нет подтверждения того, что бури влияют на здоровье, но на практике врачи сталкиваются с метеозависимостью. В этот период люди могут почувствовать головную боль, тошноту, слабость, снижение работоспособности.

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#Ольга Скворцова#Наука#Омск#Омская область#Новости#Планетарий#Солнце#Магнитосфера#Солнечная активность
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