На Омск обрушится мощный дождь со снегом и опустится туман

Posted 19 октября, 05:05
Published 19 октября, 05:05
Modified 19 октября, 06:04
Updated 19 октября, 06:04
На следующей неделе, по данным сервиса Ventusky, будет переменчивая погода. Температура воздуха все семь дней будет в пределах +3… +8 градусов. А с четверга, 24 октября, на регион обрушится новая неприятность.
Во второй половине недели омичам прогнозируют дождь со снегом. Особенно сильные осадки ожидаются в пятницу, 25 октября. В субботу днем на регион вдобавок опустится туман.
В последние дни второго осеннего месяца будет в пределах +3… +5 градусов, а ночами — стабильно минусовая температура.