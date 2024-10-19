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Posted 19 октября, 05:05

Published 19 октября, 05:05

Modified 19 октября, 06:04

Updated 19 октября, 06:04

На Омск обрушится мощный дождь со снегом и опустится туман

На Омск обрушится мощный дождь со снегом и опустится туман

19 октября 2024, 05:05
Фото: 1MI
Погодные неприятности ждут жителей уже на следующей неделе.

На следующей неделе, по данным сервиса Ventusky, будет переменчивая погода. Температура воздуха все семь дней будет в пределах +3… +8 градусов. А с четверга, 24 октября, на регион обрушится новая неприятность.

Во второй половине недели омичам прогнозируют дождь со снегом. Особенно сильные осадки ожидаются в пятницу, 25 октября. В субботу днем на регион вдобавок опустится туман.

Фото: Ventusky

В последние дни второго осеннего месяца будет в пределах +3… +5 градусов, а ночами — стабильно минусовая температура.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снегопад#Омск#Туман#Дождь#Прогноз
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