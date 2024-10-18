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Posted 18 октября, 05:10

Published 18 октября, 05:10

Modified 18 октября, 05:12

Updated 18 октября, 05:12

В зоне СВО погиб житель Горьковского района Омской области

В зоне СВО погиб житель Горьковского района Омской области

18 октября 2024, 05:10
Фото: Сообщество «Администрация Октябрьского сельского поселения» на сайте «ВКонтакте»
Похороны Акрама Джумаева пройдут 19 октября в селе Октябрьское.

Завтра, 19 октября, в селе Октябрьское в Горьковском районе Омской области похоронят местного жителя Акрама Джумаева, погибшего в ходе специальной военной операции. В официальном сообществе Октябрьского сельского поселения на сайте «ВКонтакте» уточняется, что прощание пройдет на центральной площади, у здания ДК.

В том же паблике писали о Джумаеве 2 августа: его семья получила из воинской части, где он служил, благодарственное письмо.

«За время проведения наступательных и оборонительных действий Акрам Эргашевич неоднократно с мужеством и стойкостью выполнял поставленные перед ним боевые задачи, — рассказала тогда администрация поселения. — В одном из боев в ходе огневого контакта лично уничтожил пулеметный расчет противника. Благодаря этому была проведена успешная эвакуация раненых товарищей и обеспечен подвоз боеприпасов».

За боевые заслуги Джумаева представили тогда к награде — медали «За отвагу».

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Акрама Джумаева.

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#Общество#Новости#Похороны#Сво#Октябрьское
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