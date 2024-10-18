В зоне СВО погиб житель Горьковского района Омской области

Завтра, 19 октября, в селе Октябрьское в Горьковском районе Омской области похоронят местного жителя Акрама Джумаева, погибшего в ходе специальной военной операции. В официальном сообществе Октябрьского сельского поселения на сайте «ВКонтакте» уточняется, что прощание пройдет на центральной площади, у здания ДК.