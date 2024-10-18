В зоне СВО погиб житель Горьковского района Омской области

Posted 18 октября, 05:10
Published 18 октября, 05:10
Modified 18 октября, 05:12
Updated 18 октября, 05:12
Завтра, 19 октября, в селе Октябрьское в Горьковском районе Омской области похоронят местного жителя Акрама Джумаева, погибшего в ходе специальной военной операции. В официальном сообществе Октябрьского сельского поселения на сайте «ВКонтакте» уточняется, что прощание пройдет на центральной площади, у здания ДК.
В том же паблике писали о Джумаеве 2 августа: его семья получила из воинской части, где он служил, благодарственное письмо.
«За время проведения наступательных и оборонительных действий Акрам Эргашевич неоднократно с мужеством и стойкостью выполнял поставленные перед ним боевые задачи, — рассказала тогда администрация поселения. — В одном из боев в ходе огневого контакта лично уничтожил пулеметный расчет противника. Благодаря этому была проведена успешная эвакуация раненых товарищей и обеспечен подвоз боеприпасов».
За боевые заслуги Джумаева представили тогда к награде — медали «За отвагу».
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Акрама Джумаева.