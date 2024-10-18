В омском Заксобрании открыли выставку, посвященную юбилею областного студотряда

Славные дела «студотрядовцев» продолжаются и по сей день: их можно заметить и в поездах дальнего следования — как проводников или вожатых, без них не обходится и рыбный промысел, а студенты являются постоянными участниками строительных, сервисных, медицинских и даже сельскохозяйственных отрядов. Более того — как рассказал Александр Артемов, студенты активно участвуют в волонтерском движении и собирают гуманитарную помощь для специальной военной операции, а весной этого года помогали отстоять у воды электростанцию в Усть-Ишимском районе, участвуя в сооружении дамбы.