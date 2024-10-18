В омском Заксобрании открыли выставку, посвященную юбилею областного студотряда

Posted 18 октября, 03:30
Published 18 октября, 03:30
Modified 18 октября, 03:30
Updated 18 октября, 03:30
В этом году движение студенческих отрядов Омской области отмечает юбилейную дату — активно участвовать в развитии региона и страны, а также воплощать в жизнь самые серьезные проекты представители омских студотрядов начали 60 лет назад. По этому случаю в Законодательном Собрании Омской области была запущена тематическая выставка «Омский областной студенческий отряд — 60 лет истории!».
К слову, первыми гостями выставки стали омские парламентариями — движение студенческих отрядов им знакомо не понаслышке, и многие гости мероприятия даже вспомнили свои студенческие годы, ощутив приятную ностальгию по славному времени. Старт церемонии торжественного открытия экспозиции дал Александр Артемов — председатель Законодательного Собрания.
«Сейчас мы видим продолжение того большого пути, который начинала молодежь 60-х годов. Движение студенческих отрядов получило второе дыхание. В этом году около 5000 молодых омичей работали в 34 регионах страны. Развитие студенческих отрядов ведет их к новым высотам. Это специалисты в своих областях, достойные продолжатели дел многих поколений омских студотрядов. Отряды получают поддержку со стороны депутатского корпуса и Правительства Омской области» — отметил Александр Артемов.
Более подробное знакомство гостей с историей большого, важного и очень нужного дела доверили именно представителю студенческих отрядов: первую экскурсию по страницам истории студотрядов для посетителей выставки провел Председатель Правления Омского регионального отделения РСО Алексей Потейко. Кроме того, свою историю рассказали и фотографии, в том числе и депутатов областного парламента, газеты, книги. «Изюминкой» выставки стала отдельная экспозиция, демонстрирующая форму различных отрядов, являющаяся одним из важнейших символов стройотрядовского движения: именно в ней члены студотрядов участвовали и участвуют в трудовых проектах, в добровольческих и патриотических акциях.
И рассказать экспонаты выставки, действительно, могут многое: история студенческих отрядов берет свое начало в 1959 году — тогда первые 339 студентов Московского государственного университета отправились на освоение целины. Спустя пять лет первые штабы студотрядов начали появляться и в Омске — за все время их работы через студенческие отряды прошло порядка 300 тысяч омичей.
Имена омских студентов, присоединившихся к этому движению, вписаны в историю таких известнейших проектов, как БАМ, ВАЗ, КАМАЗ, КАТЭК, «Гигант на Иртыше», Саяно-Шушенская ГЭС и многие другие. Кроме того, студотряды омичей принимали участие и в нефтегазовых стройках, возведении атомных электростанций и реконструкциях множества объектов по всей стране.
Славные дела «студотрядовцев» продолжаются и по сей день: их можно заметить и в поездах дальнего следования — как проводников или вожатых, без них не обходится и рыбный промысел, а студенты являются постоянными участниками строительных, сервисных, медицинских и даже сельскохозяйственных отрядов. Более того — как рассказал Александр Артемов, студенты активно участвуют в волонтерском движении и собирают гуманитарную помощь для специальной военной операции, а весной этого года помогали отстоять у воды электростанцию в Усть-Ишимском районе, участвуя в сооружении дамбы.