В Омске все еще не продали бизнес-зал в аэропорту за 52 миллиона

В аэропорту действуют два бизнес-зала: один из них принадлежит непосредственно аэропорту, а второй — на продажу. Как уже писал Город55, в зале кожаная мебель, барная стойка с напитками, стулья и столики. Такое предложение могло бы заинтересовать крупные бизнес-организации, чтобы предлагать гостям из других гордов комфортное пространство для ожидания рейса с бесплатным интернетом, питанием и другими удобствами.