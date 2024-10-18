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Posted 18 октября, 02:53

Published 18 октября, 02:53

Modified 18 октября, 04:37

Updated 18 октября, 04:37

В Омске с прошлого года пытаются продать бизнес-зал в аэропорту за 52 миллиона

В Омске все еще не продали бизнес-зал в аэропорту за 52 миллиона

18 октября 2024, 02:53
Фото: 1MI

В Омске с прошлого года пытаются продать бизнес-зал в аэропорту за 52 миллиона

Это один из двух бизнес-залов, расположенных в аэропорту.

В Омске с прошлого лета не продан бизнес-зал в аэропорту. В 2023 году его выставили на продажу за 51,4 млн, а сейчас стоимость возросла до 52,7 млн, говорится в объявлении.

Будущему владельцу предлагается огромный зал площадью 300,7 кв. м, который также оформлен в собственность вместе с 2/25 долями земельного участка под зданием.

Зал продается от имени бывшего директора ООО «Авиатранс». Потенциальным покупателям предлагают приобрести консолидированный пакет акций в размере 80,6%, что даст ему возможность полностью контролировать управление компанией. Совладельцами данного предприятия выступают Андрей Похилюк, Иван Проничев и Дмитрий Круглов, который является сыном экс-директора омского аэропорта.

Фото: Авито

В аэропорту действуют два бизнес-зала: один из них принадлежит непосредственно аэропорту, а второй — на продажу. Как уже писал Город55, в зале кожаная мебель, барная стойка с напитками, стулья и столики. Такое предложение могло бы заинтересовать крупные бизнес-организации, чтобы предлагать гостям из других гордов комфортное пространство для ожидания рейса с бесплатным интернетом, питанием и другими удобствами.

Напомним, что Город55 писал о регулярных задержках рейсов в аэропорту, связанных с погодными условиями. Самолеты в Домодедово и Шереметьево отправлялись из Омска с многочасовыми опозданиями из-за тумана.

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#Кристина Антоносян#Общество#Недвижимость#Омск#Аэропорт#Продажа#Аренда#Новости#Авиакомпании#Банки#Акции#Конфликты
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