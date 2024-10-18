В Омске внезапно закрыли 10 школ: объясняем, почему

Posted 18 октября, 09:05
Published 18 октября, 09:05
Modified 18 октября, 09:07
Updated 18 октября, 09:07
В Омске снова выросла заболеваемость среди детей. Как рассказали Городу55 в департаменте образования, по данным на 18 октября, из-за вспышки ОРВИ образовательный процесс приостановили в 499 классах 47 школ. Ситуация с детсадовцами тоже остается напряженной: на изоляцию отправили воспитанников 33 групп в 25 садах.
Кроме того, по информации департамента, полностью на карантин закрыли десять школ: № 17, 33, 43, 54, 66, 93, 135, 137, 150, 159.
Напомним, что еще в начале этой неделе ситуация с заболевшими детьми была значительно лучше. По состоянию на 14 октября, на карантине находилось почти вдвое меньше классов — 275, а закрытых на карантин школ не было.
Ранее Город55 публиковал статистику по заболевшим в Омской области и других регионах Сибири. Подробнее об этом читайте в материале по ссылке ниже.