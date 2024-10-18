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Posted 18 октября, 09:05

Published 18 октября, 09:05

Modified 18 октября, 09:07

Updated 18 октября, 09:07

В Омске 10 школ полностью ушли на карантин из-за болеющих детей

В Омске внезапно закрыли 10 школ: объясняем, почему

18 октября 2024, 09:05
Фото: Изображение Midjourney

В Омске 10 школ полностью ушли на карантин из-за болеющих детей

Ситуация с заболеваемостью в регионе становится хуже.

В Омске снова выросла заболеваемость среди детей. Как рассказали Городу55 в департаменте образования, по данным на 18 октября, из-за вспышки ОРВИ образовательный процесс приостановили в 499 классах 47 школ. Ситуация с детсадовцами тоже остается напряженной: на изоляцию отправили воспитанников 33 групп в 25 садах.

Кроме того, по информации департамента, полностью на карантин закрыли десять школ: № 17, 33, 43, 54, 66, 93, 135, 137, 150, 159.

Напомним, что еще в начале этой неделе ситуация с заболевшими детьми была значительно лучше. По состоянию на 14 октября, на карантине находилось почти вдвое меньше классов — 275, а закрытых на карантин школ не было.

Ранее Город55 публиковал статистику по заболевшим в Омской области и других регионах Сибири. Подробнее об этом читайте в материале по ссылке ниже.

Вспышка ОРВИ: статистика по заболевшим в Омской области и других регионах Сибири
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#Ольга Скворцова#Образование#Омск#Дети#ОРВИ#Карантин#Заболеваемость#Школы#Детские сады
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