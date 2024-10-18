По соседству с парком. На Левобережье Омска к 2027 году построят стрелковый тир

Как уже писал Город55, омский центр спортивной подготовки ищет подрядчика для разработки проекта стрелкового тира. Его планируют открыть на Ватутина, рядом с Дворцом молодежи и парком 300-летия Омска. Согласно проекту, новый объект будет дополнен всем необходимым для удобства спортсменов.