По соседству с парком. На Левобережье Омска к 2027 году построят стрелковый тир

Posted 18 октября, 05:45
Published 18 октября, 05:45
Modified 18 октября, 06:00
Updated 18 октября, 06:00
Как уже писал Город55, омский центр спортивной подготовки ищет подрядчика для разработки проекта стрелкового тира. Его планируют открыть на Ватутина, рядом с Дворцом молодежи и парком 300-летия Омска. Согласно проекту, новый объект будет дополнен всем необходимым для удобства спортсменов.
Как следует из сайта Госзакупок, для строительства планируется провести инженерные изыскания для проектирования. Проектная документация создается на основе полученных данных и включает все необходимые планы, чертежи и расчеты для успешного завершения строительства. На эти работы заказчик планирует потратить 2 553 373,81 рублей.
Напомним, что в новом тире стрелковая галерея длиной 119 метров будет оборудована мишенным оборудованием разных типов, а точность стрельбы будет отслеживаться в реальном времени. Завершение строительства запланировано на 2027 год с максимальной стоимостью около 300 млн рублей.