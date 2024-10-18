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Posted 18 октября, 05:45

Published 18 октября, 05:45

Modified 18 октября, 06:00

Updated 18 октября, 06:00

В Омске ищут подрядчика, который за 2,5 млн рублей проведет изыскания для тира

По соседству с парком. На Левобережье Омска к 2027 году построят стрелковый тир

18 октября 2024, 05:45
Фото: 1MI

В Омске ищут подрядчика, который за 2,5 млн рублей проведет изыскания для тира

Сюжет
Госзакупки
Стрелковый тир собираются построить к 2027 году.

Как уже писал Город55, омский центр спортивной подготовки ищет подрядчика для разработки проекта стрелкового тира. Его планируют открыть на Ватутина, рядом с Дворцом молодежи и парком 300-летия Омска. Согласно проекту, новый объект будет дополнен всем необходимым для удобства спортсменов.

Фото: Роскадастр

Как следует из сайта Госзакупок, для строительства планируется провести инженерные изыскания для проектирования. Проектная документация создается на основе полученных данных и включает все необходимые планы, чертежи и расчеты для успешного завершения строительства. На эти работы заказчик планирует потратить 2 553 373,81 рублей.

Фото: Сайт Госзакупок

Напомним, что в новом тире стрелковая галерея длиной 119 метров будет оборудована мишенным оборудованием разных типов, а точность стрельбы будет отслеживаться в реальном времени. Завершение строительства запланировано на 2027 год с максимальной стоимостью около 300 млн рублей.

Региональный центр спортподготовки построит в Омске стрелковый тир
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#Кристина Антоносян#Общество#Спорт#Бизнес#Омск#Госзакупки#Проект#Новости#Тир
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