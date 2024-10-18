В Омске ищут подрядчика, который за 14 млн заменит отбойники на метромосту

Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений накануне, 17 октября, разместило заявку на замену барьерных ограждений на метромосту. Максимальная цена контракта составляет почти 13,8 млн рублей. Предложения от подрядчиков принимают до 25 октября.