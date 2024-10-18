В Омске ищут подрядчика, который за 14 млн заменит отбойники на метромосту

Posted 18 октября, 06:21
Published 18 октября, 06:21
Modified 18 октября, 06:23
Updated 18 октября, 06:23
Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений накануне, 17 октября, разместило заявку на замену барьерных ограждений на метромосту. Максимальная цена контракта составляет почти 13,8 млн рублей. Предложения от подрядчиков принимают до 25 октября.
Отбойники необходимо поменять до 20 декабря. В контракте представлен участок, где пройдут работы:
Ранее Город55 рассказывал, что возле метромоста со стороны Красного Пути изменилась схема движения. Подробнее о нововведении — в нашем материале: