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Posted 18 октября, 09:07

Published 18 октября, 09:07

Modified 18 октября, 09:10

Updated 18 октября, 09:10

Тепло до +13 и дождь: какая погода ждет омичей на этих выходных

Тепло до +13 и дождь: какая погода ждет омичей на этих выходных

18 октября 2024, 09:07
Фото: 1MI
Жителей региона ждет небольшой сюрприз.

На ближайших выходных в Омской области немного потеплеет. По данным Ventusky, температура воздуха днем в субботу и воскресенье будет в пределах +6… +9 градусов. Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют местами по области до +13 градусов. 19 октября ожидается облачно с прояснениями, а 20-го числа обещают кратковременные дожди.

Фото: Ventusky

На следующей неделе, по данным Ventusky, будет переменчивая погода, температура составит +3… +8 градусов. С четверга, 24 октября, в регион придут осадки. К выходным омичей ждет сюрприз от погоды в виде снега.

Фото: Ventusky
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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Выходные#Температура#Дождь#Прогноз#Синоптики
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