Тепло до +13 и дождь: какая погода ждет омичей на этих выходных

На ближайших выходных в Омской области немного потеплеет. По данным Ventusky, температура воздуха днем в субботу и воскресенье будет в пределах +6… +9 градусов. Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют местами по области до +13 градусов. 19 октября ожидается облачно с прояснениями, а 20-го числа обещают кратковременные дожди.