Тепло до +13 и дождь: какая погода ждет омичей на этих выходных

Posted 18 октября, 09:07
Published 18 октября, 09:07
Modified 18 октября, 09:10
Updated 18 октября, 09:10
На ближайших выходных в Омской области немного потеплеет. По данным Ventusky, температура воздуха днем в субботу и воскресенье будет в пределах +6… +9 градусов. Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют местами по области до +13 градусов. 19 октября ожидается облачно с прояснениями, а 20-го числа обещают кратковременные дожди.
На следующей неделе, по данным Ventusky, будет переменчивая погода, температура составит +3… +8 градусов. С четверга, 24 октября, в регион придут осадки. К выходным омичей ждет сюрприз от погоды в виде снега.