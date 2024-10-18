«Святого ничего нет»: что омичи думают о предстоящем обновлении сквера у Маяковского

Posted 18 октября, 06:39
Published 18 октября, 06:39
Modified 18 октября, 12:23
Updated 18 октября, 12:23
В Омске в скором времени должно начаться благоустройство территории у здания КДЦ «Маяковский», на месте бывшего Кадышевского кладбища. Проводиться оно будет по инициативе и за счет собственников кинотеатра — «Торговой фирмы „Омь“» Ильи Иванова и Петра Варнавского. Владельцы перед разработкой проекта благоустройства не устраивали никаких публичных слушаний и не узнавали, что же действительно хотят омичи увидеть на этом месте.
Накануне Город55 выпустил подробный разбор предстоящего благоустройства и претензии, которые возникли к нему у Омской епархии и эколога. Бурную реакцию новость об изменениях вызвала и среди омичей. Подавляющее большинство горожан не поддерживает обновление на этом месте:
«Могилы предков всегда останавливали чиновников и предпринимателей в недавнем прошлом. Нынешних ничего не волнует и не беспокоит»;
«Святого ничего нет — только деньги»;
«Хорошо хоть, что площадки хотят, а не ТЦ или многоэтажку впихнуть. Хотя, главное же начать…»;
«Однозначно только сквер, заросли вычистить, посадить еще деревья, чтобы был тенек, можно летнее кафе и все. И никакой перестройки самого здания и никакой застройки прилегающих территорий»;
«У многих омских предпринимателей — капиталистов рубашка бела, да душа черна»;
«Там от сквера и так ничего не осталось, а теперь последнее решили вырубить».
Отметим, что нашлись и те, кто положительно воспринимает благоустройство пространства у кинотеатра.
«На земле нет места, где кто-нибудь не умер или не похоронен. Вонючие клены нужно спиливать и даже доплатить кинотеатру за их уничтожение было бы правильно. Там планируют чистый красивый сквер разбить, и что здесь депарх возбудился», — написал омич.
Мужчина также считает, что сейчас центр города выглядит как заросшая заброшка.
Напомним, что ради предстоящего благоустройства также придется вырубить десятки деревьев. Но пока работы еще не согласовала «зеленая комиссия».