«Святого ничего нет»: что омичи думают о предстоящем обновлении сквера у Маяковского

В Омске в скором времени должно начаться благоустройство территории у здания КДЦ «Маяковский», на месте бывшего Кадышевского кладбища. Проводиться оно будет по инициативе и за счет собственников кинотеатра — «Торговой фирмы „Омь“» Ильи Иванова и Петра Варнавского. Владельцы перед разработкой проекта благоустройства не устраивали никаких публичных слушаний и не узнавали, что же действительно хотят омичи увидеть на этом месте.