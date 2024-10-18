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Posted 18 октября, 12:14

Published 18 октября, 12:14

Modified 18 октября, 12:16

Updated 18 октября, 12:16

В Омской области стройфирму наказали за «сорванное» благоустройство

«Сорванное» благоустройство: в Омске стройфирму оштрафовали на крупную сумму

18 октября 2024, 12:14
Фото: Прокуратура Омской области

В Омской области стройфирму наказали за «сорванное» благоустройство

После проверки прокуратура выявила, что подрядчик не завершил работы по благоустройству. Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере почти 353 тысячи рублей.

В Омской области прокуратура Шербакульского района инициировала административное преследование в отношении руководителя строительной компании. Он не выполнил условия муниципального контракта по реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В январе этого года между администрацией Шербакульского городского поселения и ООО «МАР-СТРОЙ» был подписан контракт на сумму 11,7 млн рублей. Подрядчику по условиям договора нужно было благоустроить объект общественной территории, расположенной рядом с МБУК «Шербакульская ЦКС». Сроки выполнения работ были установлены до 22 июля 2024 года.

Фото: Прокуратура Омской области

В июне 2024 года для предотвращения правонарушений прокурор района направил директору подрядной организации предостережение. Однако к установленному сроку было выполнено менее 40% запланированных работ.

В сентябре 2024 года прокуратура вынесла представление директору ООО «МАР-СТРОЙ», а также инициировала его привлечение к административной ответственности. Подрядчик был оштрафован на сумму почти 353 тысячи рублей, что составляет 5% от стоимости неисполненных обязательств по контракту.

Прокуратура продолжает контролировать процесс завершения работ по благоустройству общественной территории, чтобы обеспечить выполнение всех обязательств и защитить интересы местных жителей.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что строительство жилого комплекса «Мирапорт» в Омске было приостановлено, поскольку прокуратура обнаружила нарушения.

Сплошные нарушения. Строительство ЖК «Мирапорт» на Пригородной признали незаконным
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#Екатерина Тараленко#Омск#Благоустройство#Омская область#Прокуратура#Контракт#Штраф#Новости#Шербакульский район#Строительная компания
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