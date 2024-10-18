«Сорванное» благоустройство: в Омске стройфирму оштрафовали на крупную сумму

Posted 18 октября, 12:14
Published 18 октября, 12:14
Modified 18 октября, 12:16
Updated 18 октября, 12:16
В Омской области прокуратура Шербакульского района инициировала административное преследование в отношении руководителя строительной компании. Он не выполнил условия муниципального контракта по реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
В январе этого года между администрацией Шербакульского городского поселения и ООО «МАР-СТРОЙ» был подписан контракт на сумму 11,7 млн рублей. Подрядчику по условиям договора нужно было благоустроить объект общественной территории, расположенной рядом с МБУК «Шербакульская ЦКС». Сроки выполнения работ были установлены до 22 июля 2024 года.
В июне 2024 года для предотвращения правонарушений прокурор района направил директору подрядной организации предостережение. Однако к установленному сроку было выполнено менее 40% запланированных работ.
В сентябре 2024 года прокуратура вынесла представление директору ООО «МАР-СТРОЙ», а также инициировала его привлечение к административной ответственности. Подрядчик был оштрафован на сумму почти 353 тысячи рублей, что составляет 5% от стоимости неисполненных обязательств по контракту.
Прокуратура продолжает контролировать процесс завершения работ по благоустройству общественной территории, чтобы обеспечить выполнение всех обязательств и защитить интересы местных жителей.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что строительство жилого комплекса «Мирапорт» в Омске было приостановлено, поскольку прокуратура обнаружила нарушения.