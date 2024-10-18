«Сорванное» благоустройство: в Омске стройфирму оштрафовали на крупную сумму

В январе этого года между администрацией Шербакульского городского поселения и ООО «МАР-СТРОЙ» был подписан контракт на сумму 11,7 млн рублей. Подрядчику по условиям договора нужно было благоустроить объект общественной территории, расположенной рядом с МБУК «Шербакульская ЦКС». Сроки выполнения работ были установлены до 22 июля 2024 года.