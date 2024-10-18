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Posted 18 октября, 07:38

Published 18 октября, 07:38

Modified 18 октября, 07:40

Updated 18 октября, 07:40

На омских прилавках рискуют появиться опасные сладости от несуществующего завода

Сладкая угроза: как печенье из несуществующего завода попало в Омск

18 октября 2024, 07:38
Фото: 1MI

На омских прилавках рискуют появиться опасные сладости от несуществующего завода

Роспотребнадзор предупреждает о появлении на прилавках магазинов опасного печенья «Ням-Ням», которое выпускает закрытая компания «Печкино».

Омский Роспотребнадзор выступил с предупреждением: в регионе могут появиться опасные сладости, которые не стоит брать в руки. Речь идет о печенье «Ням-Ням», которое «производит» закрытая еще в 2019 году компания «Печкино».

Согласно информации, предоставленной ведомством, на этикетках печенья указан адрес производства в Ульяновске, но реальность оказалась иной — такого предприятия на самом деле не существует. Более того, в соответствии с данными, компания «Печкино» прекратила свою деятельность еще в 2019 году, и с тех пор не имеет права на производство и продажу своей продукции.

Продукция печенья «Ням-Ням» считается незаконной и представляет определенную опасность для потребителей. Омский Роспотребнадзор настоятельно призывает граждан быть внимательными и сообщать в управление, если они столкнутся с этой продукцией на прилавках магазинов.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Новости#Печенье#Ульяновск#Безопасность потребителей
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