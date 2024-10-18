Сладкая угроза: как печенье из несуществующего завода попало в Омск

Согласно информации, предоставленной ведомством, на этикетках печенья указан адрес производства в Ульяновске, но реальность оказалась иной — такого предприятия на самом деле не существует. Более того, в соответствии с данными, компания «Печкино» прекратила свою деятельность еще в 2019 году, и с тех пор не имеет права на производство и продажу своей продукции.