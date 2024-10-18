Сладкая угроза: как печенье из несуществующего завода попало в Омск

Posted 18 октября, 07:38
Published 18 октября, 07:38
Modified 18 октября, 07:40
Updated 18 октября, 07:40
Омский Роспотребнадзор выступил с предупреждением: в регионе могут появиться опасные сладости, которые не стоит брать в руки. Речь идет о печенье «Ням-Ням», которое «производит» закрытая еще в 2019 году компания «Печкино».
Согласно информации, предоставленной ведомством, на этикетках печенья указан адрес производства в Ульяновске, но реальность оказалась иной — такого предприятия на самом деле не существует. Более того, в соответствии с данными, компания «Печкино» прекратила свою деятельность еще в 2019 году, и с тех пор не имеет права на производство и продажу своей продукции.
Продукция печенья «Ням-Ням» считается незаконной и представляет определенную опасность для потребителей. Омский Роспотребнадзор настоятельно призывает граждан быть внимательными и сообщать в управление, если они столкнутся с этой продукцией на прилавках магазинов.
Напомним, что ранее Роспотребнадзор обнаружил, что компания «Биффидо» в Кузбассе производит молочную продукцию по несуществующему адресу.