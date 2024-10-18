Рассчитана на 310 мест. Стало известно, когда достроят омскую поликлинику в Восточном

Posted 18 октября, 09:20
Published 18 октября, 09:20
Modified 18 октября, 09:22
Updated 18 октября, 09:22
В поселке Восточном завершается строительство новой поликлиники, которая станет настоящим подарком для местных жителей. Ожидается, что уже в ноябре она распахнет свои двери, предоставляя медицинские услуги как взрослым, так и детям.
Строительство поликлиники — часть президентского нацпроекта «Здравоохранение», и губернатор Омской области Виталий Хоценко лично следит за ходом работ.
Сейчас строительная готовность четырехэтажного здания достигла 90%. Подрядчики уже занимаются внутренней отделкой помещений и устанавливают противопожарную систему.
В поликлинике используются высококачественные материалы: в рекреационных зонах — декоративная венецианская штукатурка, а в кабинетах врачей — краска-хамелеон.
По словам директора БУ «Омскоблстройзаказчик» Андрея Бобровникова, применение цифровых технологий, в частности цифрового двойника здания, позволило избежать многих непредвиденных работ и переделок. Это помогло удержаться в рамках бюджета и сделать отделку более роскошной.
Омская поликлиника будет вместительной: она сможет ежедневно принимать до 310 пациентов, из которых 250 будут взрослые, а 60 — дети.
Помимо строительства здания, ведется благоустройство территории: планируется создать парковочную зону, стоянку, скамейки и клумбы. Также будут посажены деревья и созданы газоны.
Напомним, ранее Город55 сообщал, что на общественное обсуждение вынесен проект строительства трех новостроек, расположенных в границах улиц 22 Апреля, Строителей, 4-й Новостроевской и Энергетиков.