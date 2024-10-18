gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 09:20

Published 18 октября, 09:20

Modified 18 октября, 09:22

Updated 18 октября, 09:22

Новую поликлинику в омском поселке Восточный обещают сдать в ноябре

Рассчитана на 310 мест. Стало известно, когда достроят омскую поликлинику в Восточном

18 октября 2024, 09:20
Фото: Министерство строительства Омской области

Новую поликлинику в омском поселке Восточный обещают сдать в ноябре

Жители поселка Восточного вскоре получат современную поликлинику, которая сможет принимать до 310 пациентов в день.

В поселке Восточном завершается строительство новой поликлиники, которая станет настоящим подарком для местных жителей. Ожидается, что уже в ноябре она распахнет свои двери, предоставляя медицинские услуги как взрослым, так и детям.

Строительство поликлиники — часть президентского нацпроекта «Здравоохранение», и губернатор Омской области Виталий Хоценко лично следит за ходом работ.

Сейчас строительная готовность четырехэтажного здания достигла 90%. Подрядчики уже занимаются внутренней отделкой помещений и устанавливают противопожарную систему.

В поликлинике используются высококачественные материалы: в рекреационных зонах — декоративная венецианская штукатурка, а в кабинетах врачей — краска-хамелеон.

Фото: Министерство строительства Омской области

По словам директора БУ «Омскоблстройзаказчик» Андрея Бобровникова, применение цифровых технологий, в частности цифрового двойника здания, позволило избежать многих непредвиденных работ и переделок. Это помогло удержаться в рамках бюджета и сделать отделку более роскошной.

Омская поликлиника будет вместительной: она сможет ежедневно принимать до 310 пациентов, из которых 250 будут взрослые, а 60 — дети.

Помимо строительства здания, ведется благоустройство территории: планируется создать парковочную зону, стоянку, скамейки и клумбы. Также будут посажены деревья и созданы газоны.

Напомним, ранее Город55 сообщал, что на общественное обсуждение вынесен проект строительства трех новостроек, расположенных в границах улиц 22 Апреля, Строителей, 4-й Новостроевской и Энергетиков.

В омских Нефтяниках могут появиться три новых многоэтажки
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Строительство#Здравоохранение#Бюджет#Губернатор#Медицинские услуги#Цифровые технологии#Поликлиника#Новости#Нацпроект
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика