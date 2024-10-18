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Posted 18 октября, 08:51

Published 18 октября, 08:51

Modified 18 октября, 08:55

Updated 18 октября, 08:55

Почувствуй себя шейхом: что такое дубайский шоколад и где его попробовать

Почувствуй себя шейхом: что такое дубайский шоколад и где его попробовать

18 октября 2024, 08:51
Фото: Unsplash
Необычная сладость с фисташковой начинкой завирусилась в соцсетях. Что особенного в этом лакомстве, где его купить в Омске и опасен ли шоколад? Рассказываем обо всем по порядку.

Дубайский шоколад — настоящий тренд среди сладостей, уже успевший покорить пользователей всего мира. Видео с разламыванием шоколадных плиток с тягучей ореховой начинкой так и манят его попробовать. Где же можно попробовать его в Омске и как сделать лакомство самому — рассказываем в материале Города55.

Почему дубайский шоколад такой популярный

Дубайский шоколад — новый кулинарный тренд, покоривший социальные сети. В России все началось с того, что популярный блогер опубликовала видео, где она демонстративно разламывает молочную шоколадную плитку, внутри которой ярко-зеленая фисташковая паста. Также в интернете ходят слухи, что оригинальный рецепт принадлежит хозяйке дубайского кафе, которая придумала его во время беременности.

Популярность этому десерту принесла его необычная комбинация вкусов: молочный шоколад, орехи, фисташковая паста и тесто катаифи — настоящая сахарная «бомба».

Тренд на дубайский шоколад продолжает набирать обороты. Этот десерт стал символом роскоши еще и благодаря своему ценнику. Стоимость настоящей оригинальной сладости начинается от 1000 рублей за плитку.

Почему дубайский шоколад такой дорогой

В основе рецепта настоящего дубайского шоколада не так много ингредиентов. В первую очередь, это качественный и дорогой молочный шоколад. Под ним скрываются тонкие волокна теста катаифи перемешанные с фисташковой пастой. Все это по желанию посыпается орехами и другими декоративными посыпками. Настоящие кондитеры делают каждую плитку вручную, с заботой и любовью смешивая ингредиенты.

Сладости аккуратно заворачивают в эстетичные упаковки и продают как особенный и эксклюзивный подарокСладости аккуратно заворачивают в эстетичные упаковки и продают как особенный и эксклюзивный подарок
Сладости аккуратно заворачивают в эстетичные упаковки и продают как особенный и эксклюзивный подарок. Фото: 1MI

Где купить дубайский шоколад

Самый простой вариант — заказать его на маркетплейсах. Цены варьируются от 1,5 до 5 тысяч рублей за 120-200 граммов в зависимости от бренда. Но стоит быть внимательным и изучать отзывы, так как есть риск купить подделку либо же просто сладость неизвестного происхождения.

Конечно, самый надежный способ — приобрести дубайский шоколад в ОАЭ. В некоторых местах он продается в определенные часы, и раскупают его очень быстро. Стоимость оригинальной плитки может достигать 4-6 тысяч рублей.

Если нет возможности и желания ехать в другую страну за шоколадом, то такой десерт начали подавать в столичных ресторанах. Лакомство делают как по оригинальному рецепту, так и предлагают попробовать различные авторские вариации от шеф-поваров.

Еще один вариант — купить дубайский шоколад у кондитеров, работающих на себя. Они предлагают свои авторские варианты десерта по цене от 1500 до 2500 рублей за плитку. Конечно, здесь тоже существует риск приобрести что-то далекое от истинного вкуса дубайского шоколада.

Интернет-рынок заполнен предложениями купить дубайский шоколад. Необходимо внимательно изучать отзывы перед покупкойИнтернет-рынок заполнен предложениями купить дубайский шоколад. Необходимо внимательно изучать отзывы перед покупкой
Интернет-рынок заполнен предложениями купить дубайский шоколадИнтернет-рынок заполнен предложениями купить дубайский шоколад
Интернет-рынок заполнен предложениями купить дубайский шоколадИнтернет-рынок заполнен предложениями купить дубайский шоколад
Интернет-рынок заполнен предложениями купить дубайский шоколадИнтернет-рынок заполнен предложениями купить дубайский шоколад
Интернет-рынок заполнен предложениями купить дубайский шоколадИнтернет-рынок заполнен предложениями купить дубайский шоколад
Интернет-рынок заполнен предложениями купить дубайский шоколад. Необходимо внимательно изучать отзывы перед покупкой. Фото: Скриншот OZON

Как сделать дубайский шоколад самому

Если вы не профессиональный повар и кондитер, то настоящий дубайский шоколад сделать дома вряд ли получится. Ведь секрет этого десерта — не только в рецепте, но и в специфических ингредиентах, которых может не быть в свободном доступе, а также в технологии приготовления, которой поделится не каждый дубайский повар.

Однако, можно попробовать сделать домашний вариант, вдохновленный дубайским шоколадом.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • молочный шоколад
  • фисташки и другие орехи по вкусу
  • сахарная пудра
  • растительное масло
  • тесто катаифи

Способ приготовления дубайского шоколада:

  • Сперва растопите молочный шоколад на водяной бане, добавьте измельченные орехи (фисташки, миндаль, грецкие орехи) и смешайте все до однородной массы. Вылейте массу в форму и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы застыла. Не забудьте оформить бортики.
  • Теперь время подготовить начинку. Измельчите фисташки в блендере, добавьте сахарную пудру и растительное масло, перемешайте до однородной массы.
  • Тесто катаифи необходимо осторожно обжарить на сковороде до золотистого цвета.
  • Соедините пасту с тестом и аккуратно выложите на заранее приготовленный шоколад.
  • Украсьте орехами и декором по своему вкусу. Оставьте шоколад в холодильнике на пару часов. Дубайский шоколад домашнего приготовления готов.

Чем опасен дубайский шоколад

Дубайский шоколад при неосторожном и чрезмерном употреблении может навредить здоровью. Высокое содержание сахара, жиров, а также ореховой и кунжутной пасты делает его опасным для людей с аллергией и хроническими заболеваниями. Если одна плитка весит около 200 граммов, то содержит она более 1000 калорий, а содержание сахара в ней в три раза превышает рекомендуемые нормы для человека. Блогеры в соцсетях соревнуются в поедании этой сладости за один присест, что вызывает беспокойство с точки зрения здоровья.

Многие диетологи считают, что чрезмерное употребление дубайского шоколада может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, повышению уровня глюкозы в крови и набору веса. Особую опасность он представляет для людей, страдающих диабетом, ожирением и имеющих избыточную массу тела.

Несмотря на предостережения врачей, популярность дубайского шоколада продолжает расти. Будьте осторожны, следите за здоровьем и приятного аппетита!

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