Почувствуй себя шейхом: что такое дубайский шоколад и где его попробовать

Дубайский шоколад при неосторожном и чрезмерном употреблении может навредить здоровью. Высокое содержание сахара, жиров, а также ореховой и кунжутной пасты делает его опасным для людей с аллергией и хроническими заболеваниями. Если одна плитка весит около 200 граммов, то содержит она более 1000 калорий, а содержание сахара в ней в три раза превышает рекомендуемые нормы для человека. Блогеры в соцсетях соревнуются в поедании этой сладости за один присест, что вызывает беспокойство с точки зрения здоровья.