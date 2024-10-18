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Posted 18 октября, 05:36

Published 18 октября, 05:36

Modified 18 октября, 05:38

Updated 18 октября, 05:38

В Омской области простились с Василием Алаевым, погибшим в зоне СВО

Осталась маленькая дочь. В зоне СВО погиб 30-летний житель Омской области

18 октября 2024, 05:36
Фото: 1MI

В Омской области простились с Василием Алаевым, погибшим в зоне СВО

В Омской области простились с 30-летним Василием Алаевым. Он погиб в зоне боевых действий еще 11 июня 2024 года.

В селе Золотая Нива простились с Василием Алаевым. Прощание прошло 17 октября, и проводить его в последний путь пришли все, кто его знал.

Василий родился, вырос, получил образование в селе Золотая Нива. После службы в военно-морском флоте, погибший получил профессию слесаря. Он работал в Санкт-Петербурге.

В свободное время мужчина увлекался рыбалкой, спортом, был активным и жизнерадостным человеком. Но в марте 2024 года он принял решение вернуться на службу, заключив контракт с Вооруженными Силами России.

Фото: Администрация Оконешниковского района

Василий служил стрелком-радиотелефонистом, но 11 июня погиб в бою. Ему было всего 30 лет, и у него осталась пятилетняя дочь.

Василий Алаев был награжден орденом Мужества посмертно, за проявленные храбрость и отвагу. Администрация Оконешниковского района выразила соболезнования родным и близким, отмечая, что светлая память о нем будет жить вечно в сердцах его земляков.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Василия Алаева.

В зоне СВО погиб житель Горьковского района Омской области
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#Екатерина Тараленко#Спорт#Омск#Омская область#Награда#Рыбалка#Санкт-Петербург#Новости#Прощание#Орден Мужества
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