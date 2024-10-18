Осталась маленькая дочь. В зоне СВО погиб 30-летний житель Омской области

Posted 18 октября, 05:36
Published 18 октября, 05:36
Modified 18 октября, 05:38
Updated 18 октября, 05:38
В селе Золотая Нива простились с Василием Алаевым. Прощание прошло 17 октября, и проводить его в последний путь пришли все, кто его знал.
Василий родился, вырос, получил образование в селе Золотая Нива. После службы в военно-морском флоте, погибший получил профессию слесаря. Он работал в Санкт-Петербурге.
В свободное время мужчина увлекался рыбалкой, спортом, был активным и жизнерадостным человеком. Но в марте 2024 года он принял решение вернуться на службу, заключив контракт с Вооруженными Силами России.
Василий служил стрелком-радиотелефонистом, но 11 июня погиб в бою. Ему было всего 30 лет, и у него осталась пятилетняя дочь.
Василий Алаев был награжден орденом Мужества посмертно, за проявленные храбрость и отвагу. Администрация Оконешниковского района выразила соболезнования родным и близким, отмечая, что светлая память о нем будет жить вечно в сердцах его земляков.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Василия Алаева.