Омский следком под новым руководством: Батищев официально вступил в должность

Posted 18 октября, 11:00
Published 18 октября, 11:00
Modified 18 октября, 11:04
Updated 18 октября, 11:04
В Омске состоялось представление нового руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области. Генерал-майор юстиции Виталий Батищев вступил в должность.
На официальной встрече, прошедшей в стенах следственного управления, присутствовали гости, среди которых были губернатор Омской области, главный федеральный инспектор по Омской области, а также представители законодательной и судебной власти региона.
Представление Батищева состоялось под руководством полковника юстиции, который озвучил указ о назначении нового руководителя. Он отметил, что такое назначение — это не только признание заслуг, но и большая ответственность.
В приветственном слове губернатор подчеркнул, что работа следственного управления играет ключевую роль в обеспечении правопорядка и безопасности в регионе. Он выразил уверенность в том, что Виталий Батищев сможет эффективно справляться с поставленными задачами и обеспечивать высокие стандарты работы. Главный федеральный инспектор Нецкин добавил, что успешная деятельность следственного управления напрямую влияет на качество жизни граждан и выразил надежду на продуктивное сотрудничество.
В своей речи новый руководитель выразил готовность к тесному взаимодействию с правоохранительными органами и властями в решении задач, стоящих перед следственным управлением. Он также подчеркнул важность компетентности и преданности сотрудников управления для достижения высоких результатов.
Отметим, что ранее Виталий Батищев занимал пост руководителя следкома в Алтайском крае.