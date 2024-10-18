Омский следком под новым руководством: Батищев официально вступил в должность

В приветственном слове губернатор подчеркнул, что работа следственного управления играет ключевую роль в обеспечении правопорядка и безопасности в регионе. Он выразил уверенность в том, что Виталий Батищев сможет эффективно справляться с поставленными задачами и обеспечивать высокие стандарты работы. Главный федеральный инспектор Нецкин добавил, что успешная деятельность следственного управления напрямую влияет на качество жизни граждан и выразил надежду на продуктивное сотрудничество.