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Posted 18 октября, 11:00

Published 18 октября, 11:00

Modified 18 октября, 11:04

Updated 18 октября, 11:04

В Омске официально представили нового главу регионального следкома

Омский следком под новым руководством: Батищев официально вступил в должность

18 октября 2024, 11:00
Фото: СУ СК по Омской области

В Омске официально представили нового главу регионального следкома

Сегодня в Омске представили нового руководителя регионального следкома. На встрече присутствовали первые лица Омской области.

В Омске состоялось представление нового руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области. Генерал-майор юстиции Виталий Батищев вступил в должность.

На официальной встрече, прошедшей в стенах следственного управления, присутствовали гости, среди которых были губернатор Омской области, главный федеральный инспектор по Омской области, а также представители законодательной и судебной власти региона.

Представление Батищева состоялось под руководством полковника юстиции, который озвучил указ о назначении нового руководителя. Он отметил, что такое назначение — это не только признание заслуг, но и большая ответственность.

В приветственном слове губернатор подчеркнул, что работа следственного управления играет ключевую роль в обеспечении правопорядка и безопасности в регионе. Он выразил уверенность в том, что Виталий Батищев сможет эффективно справляться с поставленными задачами и обеспечивать высокие стандарты работы. Главный федеральный инспектор Нецкин добавил, что успешная деятельность следственного управления напрямую влияет на качество жизни граждан и выразил надежду на продуктивное сотрудничество.

В своей речи новый руководитель выразил готовность к тесному взаимодействию с правоохранительными органами и властями в решении задач, стоящих перед следственным управлением. Он также подчеркнул важность компетентности и преданности сотрудников управления для достижения высоких результатов.

Появился приказ. Омский следком возглавил Виталий Батищев
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Безопасность#Губернатор#Новости#СК России#Юстиция#Сотрудники#Следственное управление
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