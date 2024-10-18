Не выходит на связь уже сутки: в Омске разыскивают 16-летнюю девушку

Posted 18 октября, 06:08
Published 18 октября, 06:08
Modified 18 октября, 06:10
Updated 18 октября, 06:10
В паблике «ДОБРОСПАС-ОМСК» опубликовали объявление, где говорится, что в Омске разыскивают 16-летнюю девушку, пропавшую без вести 17 октября. Она вышла из дома на улице 6-я Линия, 182 около 11 часов утра и с тех пор не выходит на связь.
Полиция и волонтеры уже начали поиски, распространяя информацию в социальных сетях и по всем каналам связи.
Пропавшая девушка — высокая и худощавая, в день исчезновения она была одета в черную кепку, черную куртку, серые джинсы и черные сапоги.
Жителей Омска и окрестностей призывают быть особенно внимательными. Если вы видели девушку, похожую на описание, или знаете, где она может находиться, срочно сообщите в полицию.
Напомним, что ранее в Омском районе велись поиски 17-летнего студента, исчезнувшего 1 октября после выхода из общежития «Омского аграрно-технологического колледжа». С тех пор о его местонахождении не было ничего известно.