Не выходит на связь уже сутки: в Омске разыскивают 16-летнюю девушку

В паблике «ДОБРОСПАС-ОМСК» опубликовали объявление, где говорится, что в Омске разыскивают 16-летнюю девушку, пропавшую без вести 17 октября. Она вышла из дома на улице 6-я Линия, 182 около 11 часов утра и с тех пор не выходит на связь.