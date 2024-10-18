Не оправдал надежд. Состав «Авангарда» в ближайшее время покинет Даррен Диц

Posted 18 октября, 11:43
Published 18 октября, 11:43
Modified 18 октября, 11:46
Updated 18 октября, 11:46
Стало известно, что омский хоккейный клуб может покинуть канадский защитник Даррен Диц, который пришел в команду в этом сезоне. Сейчас игрок выставлен на обмен.
«Омичам надо что-то менять. Вот и пошла чистка. Даррен не оправдал возложенных на него надежд. У него много пробелов в обороне, в атаке не очень полезен (изначально наигрывался в первой спецбригаде, но проиграл конкуренцию)», — пишет телеграм-канал «НППО. Трансферы КХЛ».
Напомним, что ранее в сети появилась информация, что из «Авангарда» планирует уйти американский нападающий Коул Касселс, с ним могут расторгнуть контракт по соглашению сторон либо также обменять на форварда из другого клуба.
Вчера «Авангард» на домашнем льду проиграл московскому «Спартаку» со счетом 5:6. В омской команде заброшенными шайбами отличились Линден Вей, Илья Рейнгардт, Никита Холодилин, Александр Филатьев и Рид Буше.